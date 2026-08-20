Célébrée vendredi 21 août 2026 à l’occasion du 63e anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fête de la Jeunesse met en lumière la sollicitude royale accordée aux jeunes générations. Cette célébration reflète les multiples initiatives déployées pour renforcer leur insertion socio-professionnelle, leur participation politique et leur rôle moteur dans l’essor du Royaume.

Fête de la Jeunesse : Le Maroc célèbre la place centrale des jeunes dans la vision de SM le Roi Mohammed VI

Une priorité régalienne au cœur de la dynamique nationale

La célébration de la Fête de la Jeunesse, qui coïncide cette année avec le 63e anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, constitue un temps fort pour souligner l’engagement constant du Souverain en faveur de cette frange démographique représentant près du tiers de la population. Dès Son accession au Trône, le Souverain a érigé la jeunesse en moteur essentiel du développement, en multipliant les programmes dédiés à l’éducation, à l’accès aux soins, à la formation professionnelle et à l’ascension sociale, afin d’offrir des opportunités concrètes et de prémunir les jeunes contre l’exclusion et le repli.

Infrastructures de proximité et développement inclusif

Cette démarche s’illustre sur le terrain par le déploiement continu d’infrastructures de proximité : centres de formation et de qualification, complexes socio-sportifs, espaces numériques, structures de lutte contre les conduites addictives et dispositifs de financement pour l’entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus. Ces équipements concrétisent l’Approche Royale d’un développement humain durable, visant à doter la jeunesse des compétences techniques et cognitives nécessaires pour s’insérer efficacement dans le tissu économique national.

Incitation à l’engagement politique et promotion du sport

Cette sollicitude s’est également traduite par des réformes institutionnelles majeures adoptées en Conseil des ministres en octobre 2025, modernisant le cadre juridique des partis politiques et facilitant les candidatures des moins de 35 ans à la Chambre des Représentants, notamment grâce à une prise en charge publique de 75 % des frais de campagne. Parallèlement, le soutien royal constant accordé au sport et à l’émergence des talents nationaux renforce le rayonnement international du Royaume, faisant d’une jeunesse épanouie et qualifiée le gage de la résilience et de l’influence future du Maroc.