Révolution du Roi et du Peuple : Grâce royale accordée à 935 personnes par SM le Roi Mohammed VI

À l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé Sa grâce à 935 personnes condamnées par divers tribunaux du Royaume, réparties entre 807 personnes en détention et 128 personnes en liberté, selon les précisions communiquées par le ministère de la Justice.

Mesures de clémence accordées aux personnes en détention

À l’occasion de la commémoration de la Révolution du Roi et du Peuple pour l’année 1448 H – 2026 G, le Souverain a accordé Sa grâce à 807 personnes actuellement incarcérées. Selon le communiqué officiel publié par le ministère de la Justice, ces mesures de clémence se traduisent par une remise de peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 796 détenus, une grâce totale portant sur le reliquat de la peine pour 8 détenus, ainsi que la commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au bénéfice de 3 détenus.

Dispositions applicables aux personnes condamnées en liberté

Le décret royal bénéficie également à 128 personnes condamnées se trouvant en état de liberté. Dans le détail, 34 personnes ont obtenu une grâce sur leur peine d’emprisonnement ou sur son reliquat, tandis que 12 personnes bénéficient d’une grâce sur l’emprisonnement avec maintien de l’amende. Par ailleurs, 73 personnes voient leur peine d’amende annulée, et 9 personnes bénéficient d’une grâce conjointe sur leur peine d’emprisonnement et sur le montant de leur amende.

Portée institutionnelle et symbole d’unité nationale

Ces mesures s’inscrivent dans la tradition régalienne marocaine qui accompagne les grandes étapes de l’histoire du pays. La fête de la Révolution du Roi et du Peuple incarne le pacte historique et la communion entre le Trône et la nation. Au-delà de la dimension symbolique, cette décision offre des perspectives concrètes de réinsertion économique et sociale aux bénéficiaires tout en respectant l’autorité et l’équilibre des jugements rendus par l’appareil judiciaire du Royaume.