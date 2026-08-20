Un engin explosif datant de la Seconde Guerre mondiale a été découvert immergé à proximité du rivage de la plage de la Nartelle, à Sainte-Maxime dans le Var. Les autorités préfectorales et municipales ont déclenché une vaste opération de déminage ce jeudi matin, imposant un périmètre de sécurité de 800 mètres, des restrictions de circulation et un confinement temporaire des riverains.

Var : Découverte d’un obus de la Seconde Guerre mondiale en mer à Sainte-Maxime

Localisation de l’engin et mobilisation des services de déminage

Un obus non explosé datant de la Seconde Guerre mondiale a été repéré en mer au large de la commune de Sainte-Maxime, dans le département du Var, à faible distance du rivage au niveau de la plage de la Nartelle. L’information a été confirmée par la préfecture du Var par voie de communiqué officiel.

Face au risque potentiel présenté par cette munition historique, une intervention spécialisée des équipes de déminage de la Marine nationale a été programmée dès ce jeudi 20 août 2026 à partir de 6h45 pour sécuriser et neutraliser l’engin sans dommage pour le littoral.

Dispositif de sécurité, arrêtés municipaux et consignes de confinement

Afin d’encadrer l’opération et d’écarter tout danger pour les populations en pleine période de fréquentation touristique estivale, la préfecture et la mairie de Sainte-Maxime ont conjointement émis des arrêtés instaurant une zone d’exclusion stricte de 800 mètres autour de l’emplacement de l’obus.

Entre 6h00 et 9h00, les résidents, professionnels et vacanciers situés à l’intérieur de ce rayon ont reçu l’ordre de rester confinés dans leurs habitations ou hébergements, avec pour consigne de maintenir les volets fermés et les fenêtres ouvertes afin de prévenir d’éventuels bris de verre en cas d’onde de choc. La circulation des véhicules et des piétons aux abords de la plage de la Nartelle a également été totalement interrompue pendant la durée de l’intervention.

Permanence des vestiges de guerre sur les côtes françaises

Cette intervention rappelle la fréquence des découvertes d’engins explosifs historiques le long de la côte méditerranéenne, théâtre d’intenses opérations militaires lors du débarquement de Provence en août 1944. Les municipalités littorales et les services de l’État appliquent régulièrement ces protocoles de précaution stricts pour neutraliser ces munitions sans compromettre la sécurité publique ni les activités maritimes.