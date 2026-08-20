Le président américain Donald Trump a promis des mesures de rétorsion économique majeures contre les États et entités apportant un soutien financier, logistique ou militaire à la République islamique d’Iran, annonçant vouloir neutraliser les circuits de contournement des sanctions.

États-Unis : Le président Donald Trump annonce une offensive économique contre les soutiens internationaux de l’Iran

Menaces de sanctions secondaires élargies

Dans une prise de parole diffusée sur sa plateforme Truth Social, le président américain Donald Trump a averti qu’il imposerait des « conséquences économiques graves » à toute nation maintenant des liens économiques ou opérationnels avec Téhéran.

Cette mise en garde vise l’ensemble des acteurs tiers autorisant leurs institutions bancaires, entreprises, plateformes aéroportuaires et organes publics à fournir un appui économique au gouvernement iranien. Évoquant le refus des autorités iraniennes de négocier un nouvel accord, il a qualifié cette initiative de « plus écrasante opération économique jamais menée contre n’importe quel pays ».

Ciblage des mécanismes de contournement et de financement

Le discours cible explicitement les filières logistiques et financières informelles utilisées pour contourner les restrictions commerciales internationales. Donald Trump a exigé la cessation immédiate des activités de contrebande pétrolière, des transactions en devises étrangères, des flux de liquidités non tracés, ainsi que du recours à des bureaux de change parallèles.

Sont également visés les montages extraterritoriaux reposant sur des sociétés-écrans et l’utilisation de registres maritimes de complaisance destinés à masquer les exportations d’hydrocarbures iraniens.

Impact sur les équilibres géopolitiques et commerciaux

Cette annonce traduit une volonté d’accentuer la pression sur les partenaires commerciaux et les plateformes de transit qui maintiennent des échanges avec l’économie iranienne.

En brandissant le levier des sanctions secondaires et de l’exclusion des circuits financiers sous influence américaine, cette stratégie vise à assécher les ressources budgétaires de Téhéran après plusieurs mois de tensions militaires soutenues au Moyen-Orient.