Pas de match du PSG au Parc des Princes, la pelouse dégradée par la canicule

Le match de la première journée de Ligue 1, qui devait opposer ce dimanche le Paris Saint-Germain (PSG) à Rennes au Parc des Princes, se tiendra finalement en Bretagne, au Roazhon Park, la pelouse de l’enceinte parisienne ayant particulièrement souffert des canicules successives.

Constatant que « l’état actuel de la pelouse ne permettait pas d’assurer la sécurité des joueurs », la Ligue de Football Professionnel (LFP) a revu la programmation de la 1ère journée de Ligue 1, en annonçant l’inversion de la rencontre entre le PSG, champion de France en titre, et le club breton, qui se jouera désormais « au Roazhon Park ce dimanche 23 août à 20h45 ».

Selon un communiqué de la LFP, cette décision a été prise par sa commission des compétitions qui, réunie le 19 août, a jugé que « la rencontre ne peut pas se tenir au Parc des Princes ».

Et d’ajouter qu' »après avoir constaté l’impossibilité pour le Paris Saint-Germain d’organiser ce match dans un stade de repli », la commission « a reçu de la part du Stade Rennais les garanties de pouvoir assurer l’organisation de la rencontre comptant pour la 1ère journée ce dimanche 23 août à 20h45 ».

Le PSG qui avait informé le 17 août la LFP de l’état de la pelouse du Parc des Princes, explique, de son côté, que « le dernier épisode caniculaire, qui fait suite aux vagues de chaleur successives et exceptionnelles ayant touché la région parisienne cet été, a fortement accéléré la dégradation de la pelouse du Parc des Princes, aujourd’hui particulièrement endommagée ».

Le double champion d’Europe assure, dans un communiqué, que ses « équipes ont d’ores et déjà identifié une solution pour le remplacement de la pelouse du Parc des Princes en vue des prochaines rencontres, à commencer par la réception de l’AS Monaco le 4 septembre » (3e journée de Ligue 1).