Allemagne: les fermetures d’entreprises au plus haut depuis près de 20 ans

Près de 188.000 entreprises ont cessé leur activité en Allemagne en 2025, soit une hausse de près de 10% sur un an et le niveau le plus élevé depuis 2007, selon une étude conjointe de Creditreform et du Centre Leibniz pour la recherche économique européenne (ZEW).

D’après le ZEW et Creditreform, organisme allemand spécialisé dans l’évaluation de la solvabilité des entreprises et le recouvrement de créances, cette progression, observée pour la deuxième année consécutive, touche presque tous les secteurs, sur fond notamment de mutations technologiques, de concurrence accrue, de pénuries de main-d’œuvre et de difficultés croissantes à trouver des repreneurs d’entreprises.

L’hôtellerie-restauration a enregistré environ 15.000 fermetures (+15%), contre quelque 24.000 dans le bâtiment (+12%) et plus de 11.000 dans l’industrie manufacturière (+10%).

Le secteur de la santé a également été touché, avec près de 11.000 cessations d’activité (+12%), dont environ 5.500 cabinets médicaux, en hausse de 23%.

L’étude souligne que les fermetures ne sont pas nécessairement synonymes de faillite, puisque 13% seulement des cessations recensées sont liées à une procédure d’insolvabilité, tandis que des entreprises présentant encore une solvabilité moyenne ou bonne quittent également le marché.

Le vieillissement des chefs d’entreprise constitue notamment un facteur croissant, avec 29% des fermetures volontaires en 2025 concernant des propriétaires âgés d’au moins 65 ans, contre 14% en 2002.

Chiffres clés de l’étude:

Total des fermetures : 187 744 entreprises ont cessé leurs activités en 2025.

Hôtellerie-restauration : Environ 15 000 établissements fermés (+15 %).

Secteur médical : Près de 11 000 structures de santé, dont 5 500 cabinets médicaux en raison de départs à la retraite sans repreneur (+23 %).