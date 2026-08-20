Près de 4.500 décès attribuables à la canicule en Espagne

Près de 4.500 décès attribuables aux températures élevées ont été recensés en Espagne entre le 1er juin et le 19 août, soit le bilan le plus élevé enregistré sur cette période depuis l’été 2022, selon les données du Système de surveillance de la mortalité quotidienne (MoMo), géré par l’Institut de santé Carlos III.

Au total, 4.458 décès liés à la chaleur ont été enregistrés depuis le début du mois de juin, contre 3.073 sur la même période en 2025 et 1.890 en 2024. Le dernier bilan comparable remonte à 2022, avec 4.520 décès.

Ces estimations reposent sur le système MoMo, qui mesure l’excès de mortalité en comparant le nombre quotidien de décès observés à la mortalité attendue sur la base des séries historiques, en intégrant notamment les données de température fournies par l’Agence nationale de météorologie (Aemet).

L’Espagne connaît cette année un été marqué par plusieurs vagues de chaleur successives. Selon l’Aemet, le mois de juillet 2026 a été, à égalité avec juillet 2022, le plus chaud jamais enregistré dans le pays.

Juillet dernier a également été le mois de juillet le plus sec depuis le début des relevés en 1961, dans un contexte marqué par des incendies de forêt d’une ampleur inédite.

En première ligne des effets du réchauffement climatique, l’Espagne est confrontée depuis plusieurs années à des épisodes de chaleur de plus en plus fréquents, prolongés et intenses, avec des températures dépassant régulièrement les 40°C.