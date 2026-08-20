Le vol Tel Aviv – Marrakech inauguré par Benjamin Netanyahou et Miri Regev

Le vol inaugural de la compagnie israélienne Arkia reliant Tel-Aviv à Marrakech s’est posé mercredi soir 19 août 2026 sur le tarmac de l’aéroport Marrakech-Ménara. Célébré au départ de l’aéroport Ben Gourion en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de la ministre des Transports Miri Regev, cet événement concrétise le rétablissement des vols directs entre les deux pays après près de trois années d’interruption totale.

Inauguration officielle à Ben Gourion et atterrissage à Marrakech-Ménara

Une étape majeure dans la connectivité aérienne entre Israël et le Maroc a été franchie avec l’atterrissage, mercredi 19 août en soirée, du premier vol sans escale de la compagnie Arkia à l’aéroport Marrakech-Ménara. La reprise de cette route fait d’Arkia le premier transporteur israélien à restaurer une liaison régulière directe vers le Royaume depuis le gel général des dessertes à l’automne 2023.

Le départ de ce vol inaugural a revêtu une dimension politique et protocolaire de premier ordre à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv. La cérémonie officielle sur le tarmac a réuni le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, la ministre des Transports Miri Regev, le directeur général du ministère Moshe Ben Zaken, le président de l’Autorité aéroportuaire israélienne Yiftah Ron-Tal, ainsi que le directeur général d’Arkia, Oz Berlowitz.

Fin des escales européennes et désenclavement des flux touristiques

Présente lors de la coupure de ruban, la ministre des Transports Miri Regev, elle-même d’origine marocaine, a souligné la portée pratique et symbolique de cette réouverture, rappelant que les voyageurs et la communauté israélienne n’auront plus à subir de longs transits par Paris, Madrid ou d’autres plateformes européennes pour se rendre au Maroc.

L’exploitation de la ligne Tel-Aviv – Marrakech s’articulera autour de deux fréquences hebdomadaires assurées en monocouloir Airbus, pour un temps de vol moyen estimé à six heures. Ce rétablissement opérationnel est l’aboutissement de plusieurs mois de concertations techniques menées sous l’égide de l’autorité de l’aviation civile dirigée par Shmuel Zakai et en coordination étroite avec les services de sécurité et de l’aviation civile au Maroc.

Reconstitution progressive du réseau aérien bilatéral

Cette première rotation met un terme à près de trente-six mois de rupture des liaisons directes, survenue au lendemain des événements du 7 octobre 2023 pour des impératifs sécuritaires. Avant cette mise en sommeil, les flux aériens entre les deux pays comprenaient jusqu’à cinq routes régulières et saisonnières exploitées conjointement par Royal Air Maroc, El Al, Israir et Arkia reliant Casablanca, Marrakech et Essaouira à Tel-Aviv.

Le retour d’Arkia sur la liaison marrakchie ouvre la voie à une redynamisation des échanges touristiques, culturels et familiaux, offrant un accès direct aux voyagistes et aux passagers des deux rives tout en esquissant les prémices d’une normalisation plus large des corridors de transport aérien.