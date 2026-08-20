Burhanettin Duran, proche conseiller du président Recep Tayyip Erdoğan, a livré une analyse détaillée du positionnement stratégique d’Ankara face aux actions militaires israéliennes en Syrie. Dénonçant une fuite en avant électoraliste du gouvernement de Benjamin Netanyahou, il a affirmé que la Turquie maintiendra une posture de fermeté réfléchie et de retenue stratégique sans céder aux provocations régionales.

Turquie – Israël : Ankara dénonce les manœuvres électorales de Benjamin Netanyahou et réaffirme sa doctrine de retenue

Dénonciation de l’instrumentalisation politique et de l’abandon diplomatique

Dans une déclaration dressant le bilan des tensions croissantes au Proche-Orient, Burhanettin Duran, conseiller influent du président turc Recep Tayyip Erdoğan, a vivement critiqué la ligne sécuritaire adoptée par l’exécutif israélien. Selon le haut responsable turc, le Premier ministre Benjamin Netanyahou instrumentalise l’animosité envers la Turquie à des fins de politique intérieure, y voyant une ressource pour conforter sa position alors que se profilent les échéances électorales en Israël.

Duran a souligné que l’administration israélienne actuelle a fait le choix de rompre avec les canaux diplomatiques et les logiques de désescalade, pointant du doigt une doctrine qui confond la préservation de la sécurité nationale avec une politique d’agressivité militaire continue plutôt que la recherche d’une stabilité durable.

La doctrine turque : puissance régalienne et sang-froid stratégique

Répondant aux frappes et manœuvres israéliennes sur le théâtre syrien, le conseiller présidentiel a rappelé la profondeur historique et institutionnelle de la diplomatie d’Ankara. Définissant la Turquie comme une nation dotée d’une tradition étatique séculaire, prudente et résolue, il a insisté sur la détermination inébranlable du pays à défendre sa sécurité nationale, l’intégrité de ses frontières et la pérennité de son appareil d’État face à toute menace directe.

Cette fermeté s’accompagne toutefois d’un refus explicite de se laisser entraîner dans une escalade incontrôlée voulue par Tel-Aviv. Burhanettin Duran a ainsi affirmé que l’expérience diplomatique turque protège le pays contre les provocations d’acteurs politiques en difficulté cherchant à déstabiliser l’ensemble de la région pour garantir leur survie au pouvoir.

Rapports de force et recomposition du théâtre levantin

Cette mise au point illustre la volonté de la Turquie d’imposer son statut de régulateur incontournable au Levant tout en isolant la posture sécuritaire israélienne sur la scène internationale. En affichant un sang-froid méthodique face aux frappes menées en territoire syrien, Ankara entend consolider ses positions stratégiques et son rôle auprès des forces régulières régionales sans offrir de prétexte à une confrontation frontale directe.