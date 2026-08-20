La République populaire démocratique de Corée a procédé au lancement coordonné d’une dizaine de missiles balistiques à courte portée depuis les environs de sa capitale, Pyongyang. Les projectiles ont terminé leur course dans les eaux de la mer de l’Est, entraînant une condamnation immédiate de Séoul et de Tokyo.

La Corée du Nord procède au tir groupé d’une dizaine de missiles balistiques depuis la région de Pyongyang

Tirs groupés et saturation balistique depuis la région de la capitale

Les forces armées nord-coréennes ont effectué une démonstration de force majeure en tirant simultanément une dizaine de missiles balistiques à courte portée (SRBM). Selon les relevés radar communiqués par l’état-major interarmées sud-coréen et le ministère japonais de la Défense, les engins ont décollé depuis le secteur métropolitain de Pyongyang avant de parcourir plusieurs centaines de kilomètres et de s’abîmer en mer de l’Est (mer du Japon).

Ce format d’exercice par salves massives vise à tester l’état de préparation opérationnelle des unités d’artillerie balistique mobile et à éprouver la capacité de saturation des systèmes de défense antiaérienne adverses, notamment via l’emploi de lance-roquettes multiples guidés de très gros calibre.

Vigilance accrue et concertation entre alliés

Dès la détection des départs de feu, les forces militaires sud-coréennes ont rehaussé leur niveau d’alerte et intensifié le partage de renseignements tactiques avec le commandement américain déployé dans la zone. Les états-majors régionaux poursuivent l’analyse des trajectoires, des altitudes de vol et de la signature thermique des vecteurs afin de déterminer avec précision le type exact de plateformes mobilisées.

À Séoul comme à Tokyo, les gouvernements ont dénoncé une provocation directe qui contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies interdisant à la Corée du Nord tout essai faisant appel à la technologie balistique.

Rapports de force et postures militaires sur la péninsule

Cette nouvelle séquence de tirs s’inscrit dans la continuité des réponses militaires ordonnées par le régime nord-coréen face aux manœuvres conjointes menées par les forces américaines et sud-coréennes. En maintenant un rythme soutenu de tests opérationnels, Pyongyang cherche à affirmer sa posture de dissuasion conventionnelle et tactique tout en rappelant sa capacité à frapper rapidement des objectifs ciblés sur l’ensemble de la péninsule et ses abords maritimes.