Gaza : Paris et Berlin condamnent fermement les déclarations du ministre israélien Itamar Ben Gvir

La France et l’Allemagne ont fermement et conjointement condamné les récents propos du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui appelait à l’élimination quotidienne de plusieurs dizaines de Palestiniens dans la bande de Gaza. Paris a dénoncé des propos « insupportables et inhumains », tandis que le chancelier allemand Friedrich Merz a fustigé des appels contraires au droit international.

Condamnation conjointe des diplomaties française et allemande

Les chancelleries européennes ont vivement réagi aux dernières prises de parole du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. Dans des déclarations distinctes mais concertées, Paris et Berlin ont exprimé leur indignation face au discours tenu par cette figure clé de la coalition au pouvoir en Israël.

Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a qualifié ces propos d’« insupportables et inhumains », rappelant l’obligation de respecter la vie humaine et les principes élémentaires du droit international humanitaire.

Du côté allemand, le chancelier fédéral Friedrich Merz a dénoncé « avec la plus grande fermeté les appels inhumains et contraires au droit international » lancés par le ministre israélien, marquant une rare fermeté publique de la diplomatie allemande à l’égard d’un membre du cabinet israélien.

Rappel des déclarations à l’origine du tollé international

Cette levée de boucliers diplomatique fait suite à des déclarations formulées par Itamar Ben Gvir, dans lesquelles il préconisait l’intensification des frappes létales dans l’enclave palestinienne :

« Je pense que des éliminations ciblées devraient être menées chaque nuit à Gaza, en éliminer 30, 40. Pas seulement ceux qui vous menacent à ce moment précis. Il y a là-bas des gens qui ne devraient pas être en vie. Ils ne devraient pas vivre. Je suis déjà généreux en les appelant des gens. »

Ces propos, déshumanisant explicitement la population civile et appelant à des exécutions extrajudiciaires massives déconnectées de toute menace militaire immédiate, ont immédiatement suscité une vague de condamnations à travers le monde.

Pression accrue sur l’exécutif israélien

Ces prises de position fermes de deux des principaux partenaires européens d’Israël accentuent l’isolement diplomatique de Tel-Aviv sur la scène internationale.

Alors que les alliés traditionnels d’Israël insistent sur le respect des conventions de Genève et la protection des civils à Gaza, les sorties publiques répétées des ministres d’extrême droite compliquent la posture diplomatique du Premier ministre Benjamin Netanyahou et fragilisent le soutien politique des capitales occidentales.