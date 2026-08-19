Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a annoncé l’avancement d’un projet visant à instaurer une infrastructure pénitentiaire spécifiquement équipée pour l’exécution des prisonniers palestiniens condamnés pour terrorisme, incluant une salle de visionnage. Cette initiative suscite de vives protestations et des appels urgents à une intervention internationale de la part des organisations de défense des droits humains.

Israël : Itamar Ben Gvir annonce un projet d’infrastructure pénitentiaire dédiée à l’application de la peine de mort

Annonce ministérielle et spécifications du projet carcéral

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a dévoilé les contours d’un projet d’aménagement pénitentiaire dédié à l’application de la peine capitale pour les détenus palestiniens poursuivis dans le cadre d’opérations sécuritaires.

Selon les déclarations ministérielles, ce projet inclut la mise en place d’une unité d’exécution équipée d’une galerie d’observation permettant d’assister aux procédures. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de son agenda politique visant à durcir drastiquement les conditions d’incarcération et à faire adopter de manière définitive une législation instaurant la peine de mort pour les actes qualifiés de terrorisme par l’État hébreu.

Tollé juridique et appels à une action internationale urgente

Cette annonce a immédiatement déclenché de vives réactions parmi les organisations de défense des droits fondamentaux, les collectifs d’avocats et les instances palestiniennes de suivi des prisonniers.

Ces entités dénoncent une dérive sans précédent, contraire aux principes de la dignité humaine, et ont réitéré leurs appels à une intervention urgente des Nations unies et des cours internationales. Les critiques soulignent que la création d’un tel dispositif constitue une violation directe du droit international humanitaire et des conventions régissant le traitement des personnes privées de liberté dans les territoires sous occupation.

Enjeux politiques et contestations institutionnelles en Israël

Au sein même de l’échiquier institutionnel israélien, ces déclarations ravivent de fortes tensions entre la coalition gouvernementale, les hauts responsables de la sécurité et le corps judiciaire.

L’appareil sécuritaire et les juristes de l’État ont à plusieurs reprises émis des réserves sur la portée contre-productive et les implications diplomatiques de l’instauration de la peine de mort, tandis que les factions d’extrême droite continuent d’en faire un marqueur électoral et idéologique central.