Maroc : indignation après la condamnation jugée légère d’un entraîneur britannique pour agression sexuelle sur mineur

La condamnation de l’entraîneur britannique d’athlétisme Leon Baptiste, reconnu coupable à Marrakech d’agression sexuelle sur mineur et condamné à huit mois de prison en appel, a suscité une vague d’indignation au Maroc et au Royaume-Uni.

Une peine réduite en appel qui suscite l’incompréhension

La condamnation de l’entraîneur britannique d’athlétisme Leon Baptiste a suscité une vague d’indignation, après qu’il a été reconnu coupable à Marrakech dans une affaire d’agression sexuelle sur mineur et condamné à dix mois de prison, peine réduite en appel à huit mois. Cette sanction a provoqué l’incompréhension de nombreux internautes, qui estiment qu’elle n’est pas à la hauteur de la gravité des faits.

Les circonstances de l’affaire

Leon Baptiste, âgé de 41 ans, s’était rendu au Maroc pour assister à un mariage en compagnie de trois anciens athlètes, avant d’être arrêté à Marrakech en mai dernier. Il purge actuellement sa peine à la prison locale d’Al-Oudaya. L’affaire avait été révélée après que Baptiste a cessé de communiquer avec les athlètes et ses responsables au Royaume-Uni, ce qui avait dans un premier temps alimenté des rumeurs sur sa disparition, avant que des sources marocaines ne confirment sa détention dans le cadre de cette procédure judiciaire. Ni l’âge exact ni le sexe de la victime n’ont été communiqués par les sources disponibles, pas plus que les circonstances détaillées des faits.

La réaction d’une association de protection de l’enfance

L’organisation marocaine « Touche pas à mon enfant » a réagi à cette condamnation, déclarant respecter l’indépendance de la justice et les décisions rendues par les tribunaux, tout en s’interrogeant sur la durée de la peine et sur sa réduction en appel dans une affaire impliquant un mineur. « Les agressions sexuelles contre les enfants ne sont pas des crimes ordinaires », a rappelé l’organisation dans sa déclaration, soulignant les conséquences que de tels faits peuvent avoir sur les victimes. Elle demande que les infractions sexuelles commises contre des mineurs soient traitées avec la plus grande rigueur, indépendamment de la nationalité de la personne condamnée, estimant que la protection de l’enfant et les droits de la victime doivent rester au centre du traitement judiciaire de ces dossiers.

Une licence suspendue au Royaume-Uni

Après les révélations sur cette affaire, la Fédération britannique d’athlétisme a suspendu la licence d’entraîneur de Leon Baptiste, annonçant son intention d’examiner le dossier dès son retour au Royaume-Uni. Le ministère britannique des Affaires étrangères avait pour sa part indiqué apporter son assistance à Baptiste et être en contact avec les autorités marocaines.