Législatives Marocaines 2026 : le dépôt des candidatures débutera le 31 août

Le ministère marocain de l’Intérieur a fixé au lundi 31 août l’ouverture de la période de dépôt des déclarations de candidature pour les élections législatives prévues le 23 septembre au Maroc.

Un calendrier fixé par le ministère de l’Intérieur

Le ministère marocain de l’Intérieur annonce que la période réservée au dépôt des déclarations de candidature pour l’élection des membres de la Chambre des représentants s’étendra du lundi 31 août à 8h00 au mercredi 9 septembre à midi. Le scrutin législatif est prévu le mercredi 23 septembre 2026 au Maroc.

Une procédure en deux étapes

Le dépôt des candidatures s’effectuera en deux temps. Le mandataire de chaque liste devra d’abord accéder à la plateforme électronique dédiée, accessible sur le site www.elections.ma, afin d’y remplir la version électronique de la déclaration de candidature et d’y joindre les pièces justificatives requises. Cette plateforme sera accessible du 31 août à 8h00 jusqu’au 8 septembre à midi. Dans un second temps, l’original du dossier de candidature devra être déposé directement auprès de l’autorité compétente, jusqu’au 9 septembre à midi.

Des salles équipées mises à disposition des mandataires

Le ministère précise que les mandataires des listes de candidature pourront utiliser leurs propres ordinateurs ou tout autre moyen électronique pour effectuer cette démarche, ou se rendre dans les sièges des wilayas, préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements concernés, où des salles équipées des moyens techniques nécessaires seront mises à leur disposition durant les heures officielles de travail.

La campagne électorale fixée du 10 au 22 septembre

Le ministre de l’Intérieur rappelle aux mandataires des listes ainsi qu’aux candidates et candidats que la campagne électorale débutera aux premières heures du jeudi 10 septembre 2026, à l’issue de la période de dépôt des candidatures, et prendra fin le mardi 22 septembre à minuit.