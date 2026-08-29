Incendies meurtriers dans le nord-est de l’Algérie : trois jours de deuil national décrétés

Des incendies ont ravagé plusieurs wilayas du centre et de l’est de l’Algérie cette semaine, faisant au moins 12 morts selon le bilan officiel, tandis que le président Tebboune a décrété trois jours de deuil national.

Un bilan officiel de 12 morts, des estimations locales plus lourdes

Des incendies ont frappé mercredi soir plusieurs wilayas du centre et de l’est de l’Algérie, touchant particulièrement les régions de Jijel, Béjaïa et Tizi-Ouzou. Le bilan communiqué par les autorités fait état d’au moins 12 morts et 54 blessés, dont six dans un état grave. Des décomptes établis localement à partir de listes hospitalières, notamment à Jijel et à El Milia, évoquent toutefois un nombre de victimes nettement plus élevé, sans que les autorités n’aient communiqué de bilan actualisé confirmant ces chiffres à ce stade.

Trois jours de deuil national décrétés

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété trois jours de deuil national à compter de jeudi, en hommage aux victimes de ces incendies. Il a chargé le Premier ministre, Sifi Ghrieb, de se rendre sur place pour suivre l’évolution de la situation.

Des obsèques collectives à Jijel

Le Premier ministre Sifi Ghrieb, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a assisté vendredi aux funérailles collectives des victimes, organisées au cimetière de Dar El-Baka, dans la commune de Djemâa Beni Habibi. La cérémonie s’est déroulée en présence des familles des victimes, des autorités locales et d’une foule nombreuse venue témoigner sa solidarité.

153 foyers recensés, la mobilisation des secours se poursuit

La Protection civile algérienne a recensé au total 153 foyers d’incendie, dont 67 restaient actifs vendredi après-midi. La wilaya de Jijel comptait à elle seule 17 incendies encore en cours, suivie par El-Tarf et Skikda avec dix foyers chacune, puis Tizi Ouzou et Guelma avec cinq foyers. Les équipes au sol, appuyées par des moyens aériens, poursuivent leurs opérations pour maîtriser les feux encore actifs, notamment dans les zones végétales et agricoles. Environ 400 têtes de bétail auraient péri dans les flammes, et des habitants de secteurs comme Bordj Tahar ont commencé à regagner leurs maisons et exploitations agricoles après le passage du feu.

Des accusations non confirmées circulent sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux algériens, plusieurs publications avancent, sans éléments de preuve rendus publics à ce stade, l’hypothèse d’une origine criminelle des incendies impliquant des acteurs étrangers. Aucune autorité algérienne n’a confirmé cette hypothèse à ce jour, et les causes exactes des départs de feu font l’objet d’enquêtes en cours.