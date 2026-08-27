Le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, visé par une enquête pour détournement de fonds publics

Le Parquet national financier a ouvert une enquête visant le maire La France insoumise de Saint-Denis, Bally Bagayoko, notamment pour détournement de fonds publics, après une plainte portant sur le cumul de son emploi à la RATP et de ses mandats locaux.

Une enquête ouverte le 19 août

Le maire La France insoumise (LFI) de Saint-Denis, Bally Bagayoko, est visé par une enquête pour détournement de fonds publics, a appris l’AFP lundi 24 août auprès du Parquet national financier (PNF). L’enquête, ouverte le 19 août pour « détournement de fonds publics, recel et concussion », porte sur les conditions dans lesquelles l’élu a cumulé pendant plusieurs années un poste de cadre à la RATP et plusieurs mandats locaux. Cette enquête préliminaire vise à « procéder aux vérifications utiles concernant les conditions d’emploi » du maire à la régie des transports parisiens, a précisé le parquet dans un communiqué.

Une plainte déposée après des révélations de presse

Une plainte avait été déposée auprès du PNF par l’association AC!! Anti-Corruption, après des révélations du Canard enchaîné évoquant notamment des soupçons d’emploi fictif. Cette affaire s’inscrit dans un dossier plus large de « système d’emplois fictifs » à la RATP visant plusieurs élus franciliens.

Bally Bagayoko dénonce une « volonté » de le discréditer

De son côté, Bally Bagayoko a dénoncé une « volonté de le discréditer politiquement ». Le président d’AC!! Anti-Corruption, Marcel Claude, s’est dit « très satisfait » de l’ouverture d’une enquête par le PNF, estimant qu' »il y avait matière ». Il assure que « la seule chose qui anime » son association est « l’argent public, et rien d’autre », et dit avoir « toute confiance dans les enquêteurs et la justice de notre pays ».

Le maire de la plus grande ville conquise par LFI

Âgé de 52 ans, Bally Bagayoko avait été élu maire de Saint-Denis dès le premier tour des municipales de mars 2026, avec 50,77% des voix, devançant le maire sortant Mathieu Hanotin (32,70%). Saint-Denis, commune la plus peuplée d’Île-de-France après Paris avec environ 150 000 habitants, est ainsi devenue la plus grande ville de France remportée par La France insoumise.