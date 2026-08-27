Léa Salamé quitte le 20H de France 2 après la candidature de Raphaël Glucksmann

La journaliste Léa Salamé s’est retirée de la présentation du journal de 20 heures de France 2, au lendemain de l’officialisation de la candidature à la présidentielle de son compagnon, l’eurodéputé Raphaël Glucksmann.

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Par Samir Amor

Un retrait annoncé sur Instagram
La journaliste française Léa Salamé se retire de la présentation du 20H de France 2 après l’annonce de la candidature à la présidentielle de son compagnon Raphaël Glucksmann, une décision « évidente et difficile » annoncée lundi par la journaliste dans une publication sur Instagram. « Je me mets en retrait de la présentation du journal de 20h, le temps de la candidature de mon compagnon, comme je l’avais fait lors des deux dernières élections européennes », a-t-elle déclaré. « Cette décision — prise en accord avec ma direction — est évidente et difficile », a-t-elle ajouté, évoquant une « déontologie stricte » visant « à protéger la rédaction de France Télévisions ».

Le 20H, un « carrefour stratégique » en pleine campagne
Léa Salamé a également relevé que le 20H est un « carrefour stratégique » avec des interviews de candidats et des reportages de campagne. Il est dès lors logique, selon elle, qu’elle « s’efface », tout en assurant qu’elle restera journaliste « avant d’être la compagne de quiconque ». Jean-Baptiste Marteau la remplace dès lundi à la tête du journal télévisé de France 2.

Une candidature officialisée la veille sur TF1
Dimanche soir, Raphaël Glucksmann avait officialisé sa candidature à la présidentielle « pour relever la France », en se soumettant au préalable à une primaire sociale-démocrate organisée en octobre par le Parti socialiste et son propre parti, Place publique. « J’ai pris cette décision avec gravité », avait-il déclaré, évoquant l’impact de ce choix sur ses proches : « Comme dans tous les couples, quand la décision de l’un a un impact aussi grand sur la vie de l’autre, nous avons eu de longues discussions. » Eurodéputé de 46 ans crédité de 10 à 11% des intentions de vote, il rejoint une liste déjà longue de prétendants à la succession d’Emmanuel Macron.

Un an après ses débuts au JT
Léa Salamé avait fait ses premiers pas à la présentation du 20 heures de France 2 le 1er septembre 2025, après avoir longtemps animé la matinale de France Inter et plusieurs émissions culturelles et politiques sur France 2. Cette première année à la tête du journal télévisé avait été marquée par plusieurs polémiques et excuses publiques. Son retrait s’inscrit dans une pratique destinée à éviter tout soupçon de conflit d’intérêts, dans un contexte par ailleurs tendu pour l’audiovisuel public français.

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