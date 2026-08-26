VTC : inDrive Ville en ville accélère au Maroc, demande en hausse de 85% au premier semestre

inDrive annonce une progression de 85% de la demande pour son service Ville en ville au Maroc au premier semestre 2026, portée par une extension continue de son réseau à travers le Royaume.

Une demande en forte hausse

inDrive Ville en ville accélère son développement au Maroc avec une demande en hausse de 85% au premier semestre de l’année. Une dynamique qui s’accompagne d’une extension continue du réseau, couvrant désormais 366 villes et localités à travers plus de 5 600 liaisons.

Une stratégie fondée sur la négociation du prix

« Nous observons une évolution des habitudes de déplacement au Maroc, avec des utilisateurs qui recherchent davantage de flexibilité pour organiser leurs trajets entre les villes. Notre ambition est d’accompagner cette évolution en proposant une expérience simple, transparente et adaptée à leurs besoins », indique Fatine Bennani, représentante d’inDrive au Maroc. « Grâce à notre modèle de négociation du prix, les passagers et les chauffeurs disposent de plus de liberté pour convenir ensemble des conditions du trajet, tout en bénéficiant d’un réseau qui continue de s’étendre à travers le Royaume », ajoute-t-elle.

Une fidélité croissante des utilisateurs

Le service gagne également en fidélité, en témoigne le nombre de passagers uniques ayant progressé de 53% et celui des utilisateurs actifs mensuels de 62%. Une progression qui, selon inDrive, témoigne que les trajets de ville en ville s’installent durablement dans les habitudes de déplacement au Maroc. Parmi les tendances relevées au premier semestre figure également un engouement pour le service en fin de semaine, le dimanche concentrant la plus forte part de la demande hebdomadaire, devant le vendredi et le jeudi.

Un marché prioritaire pour inDrive en Afrique

Présent dans 48 pays à travers le monde, inDrive considère le Maroc comme l’un de ses marchés prioritaires dans la région Maghreb, jouant un rôle structurant dans sa stratégie africaine, selon des déclarations faites par l’entreprise lors du GITEX Africa 2026. Le secteur marocain des VTC comptait par ailleurs, selon des estimations sectorielles pour 2025, plus de 85 000 conducteurs actifs toutes plateformes confondues, inDrive s’y positionnant comme le deuxième acteur du marché.