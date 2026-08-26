Marouane Chbaatou quitte le RNI et rejoint le PAM à trois semaines des législatives

Membre du bureau politique du RNI et député sortant de Midelt, Marouane Chbaatou a annoncé son ralliement au Parti authenticité et modernité, provoquant une riposte publique du RNI qui accuse le PAM de « pressions » sur ses élus.

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Par Samir Amor

Un départ justifié par un manque d’intérêt pour sa province
Membre du bureau politique du Rassemblement national des indépendants (RNI), Marouane Chbaatou a annoncé son ralliement au Parti authenticité et modernité (PAM). Le député sortant de Midelt justifie son départ notamment par le peu d’intérêt, selon lui, accordé par son ancien parti à sa province.

Le RNI dénonce des « pressions » et des tentatives « d’attraction »
Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son bureau politique, tenue mardi 25 août sous la présidence de Mohamed Chaouki, le RNI fait état de « pressions » et de tentatives « d’attraction » visant plusieurs de ses parlementaires, élus et responsables, et met directement en cause le PAM. Le bureau politique dit avoir enregistré avec une « vive préoccupation » les pratiques auxquelles seraient soumis, depuis plusieurs semaines, certains responsables et élus du parti. Il estime que ces agissements portent atteinte « au choix démocratique et à la crédibilité de l’action politique » et avertit que leur poursuite risque d’éroder la confiance des citoyens dans les partis.

Des cas jugés trop nombreux pour être isolés
Le RNI cite notamment « des parlementaires, élus et responsables locaux du parti et même un membre du bureau politique » parmi les personnes visées par ces pratiques. La formation du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, déplore que « la multiplicité et la fréquence de ces incidents, ainsi que la similitude des méthodes employées, ne permettent plus de les considérer comme des cas isolés ». Le RNI affirme avoir « établi un lien entre ces événements et le ciblage de plusieurs de ses élus par le Parti authenticité et modernité », estimant que cette situation « soulève de sérieuses questions quant à la nature des méthodes utilisées à l’approche des élections ».

Un précédent qui rappelle l’histoire du RNI lui-même
Le RNI avait lui-même bénéficié du ralliement de plusieurs membres d’autres formations politiques après l’arrivée d’Aziz Akhannouch à sa tête, en octobre 2016 : son actuel président, Mohamed Chaouki, est d’ailleurs un ancien membre du PAM.

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