Ukraine : Zelensky marque le 35e anniversaire de l’indépendance par un discours de défi à la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prononcé lundi un discours de défi à l’occasion du 35e anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine, affirmant que son pays « veut la paix mais ne se soumettra jamais à la Russie », devant les dirigeants de la « Coalition des volontaires » réunis à Kiev.

Un discours de défi pour l’indépendance

Le président Volodymyr Zelensky a prononcé, lundi 24 août, un discours pugnace à l’occasion du 35e anniversaire de l’indépendance de son pays. « L’Ukraine veut la paix mais elle ne se soumettra jamais à la Russie », a-t-il déclaré. Accompagné du Premier ministre britannique Andy Burnham et du président du Conseil européen Antonio Costa, le président ukrainien a salué la résilience de son peuple après plus de quatre années de guerre. « L’Ukraine veut absolument la paix, mais elle n’est pas prête à capituler », a-t-il ajouté, se disant convaincu que Moscou ne mettrait pas fin à sa guerre d’invasion si Kiev acceptait de lui céder davantage de territoires dans l’est du pays, l’une des conditions posées par la Russie. Vêtu d’une chemise traditionnelle brodée, le dirigeant ukrainien a remercié les dirigeants étrangers venus à Kiev malgré la menace constante d’attaques de missiles russes, alors que l’Ukraine fait face à une pénurie de moyens de défense antiaérienne américains.

Une « Coalition des volontaires » réunie pour l’occasion

Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Andy Burnham et le chancelier allemand Friedrich Merz ont coprésidé, ce même lundi, une réunion hybride de la « Coalition des volontaires », à laquelle a participé Volodymyr Zelensky. Andy Burnham, qui a pris ses fonctions le mois dernier, a fait de ce déplacement à Kiev son premier voyage à l’étranger, y voyant un signal de l’importance qu’il accorde à l’Ukraine. « Nous ne céderons pas tant qu’une paix juste et durable ne sera pas établie », a-t-il martelé dans un communiqué avant son arrivée.

Une condamnation des frappes les plus meurtrières depuis 2022

Dans une déclaration commune, les dirigeants de la Coalition ont condamné « les frappes systématiques et de plus en plus intenses menées par la Russie contre les villes, les infrastructures essentielles et les civils ukrainiens, qui ont causé le plus grand nombre de victimes civiles depuis le début de l’invasion à grande échelle en 2022 » et endommagé un hôpital pour enfants à Kiev la semaine précédente. Ils ont également condamné les attaques russes contre des sites du patrimoine culturel ukrainien, dont la Laure de Kiev-Petchersk, ainsi que réaffirmé le droit de l’Ukraine à se défendre en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations unies.

Des engagements militaires et financiers renforcés