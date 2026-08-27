Israël expulse les représentants néerlandais du centre de coordination sur Gaza

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a ordonné mardi l’expulsion des représentants néerlandais du centre international de coordination sur Gaza, en représailles à l’interdiction par les Pays-Bas des produits importés des colonies israéliennes.

Une expulsion sous une semaine

Israël a ordonné mardi aux représentants néerlandais de quitter le Centre international de soutien à Gaza (anciennement Civil-Military Coordination Center, CMCC), basé à Kiryat Gat, invoquant une série de « mesures anti-israéliennes » prises par le gouvernement néerlandais. La décision, approuvée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a été communiquée à l’ambassade des Pays-Bas en Israël ainsi qu’aux États-Unis. Les représentants ont reçu l’ordre de quitter le territoire israélien sous une semaine. « J’ai pris cette décision aujourd’hui, avec l’approbation du Premier ministre Netanyahou, à la suite d’une série de mesures anti-israéliennes prises par le gouvernement néerlandais, la dernière en date étant l’adoption d’une loi interdisant le commerce de produits israéliens issus de la Judée-Samarie, de Jérusalem-Est et du plateau du Golan », a déclaré Gideon Sa’ar sur X. « Notre message est clair : ceux qui agissent contre Israël n’auront pas droit de cité dans la région. Israël ne permettra pas que des mesures soient prises contre lui sans réponse », a-t-il ajouté.

Une loi néerlandaise prévue pour le 22 septembre

La loi néerlandaise en cause, dont l’entrée en vigueur est fixée au 22 septembre, interdira l’importation, l’achat, la vente et le courtage commercial de produits originaires des colonies israéliennes en Cisjordanie, de Jérusalem-Est et du Golan. Le texte, approuvé en mai après l’avis juridique du Conseil d’État néerlandais, va au-delà des seules importations : il interdit également l’achat et la vente de produits issus des colonies sur le territoire néerlandais, les services commerciaux facilitant ce commerce, ainsi que les tentatives de contournement via des montages commerciaux alternatifs. Le gouvernement néerlandais justifie cette mesure par le caractère illégal des colonies au regard du droit international, une interprétation que conteste Israël.

Un centre au cœur du plan de paix américain

Établi par le commandement central américain en octobre 2025 dans le cadre du plan de paix pour Gaza porté par le président Donald Trump, ce centre multinational supervise le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, coordonne l’aide humanitaire et prépare la reconstruction et la stabilisation post-conflit du territoire. Il réunit des espaces de travail pour l’armée israélienne, le personnel américain et des dizaines de délégations internationales, dont, jusqu’ici, les Pays-Bas.

Les Pays-Bas maintiennent leur décision

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Tom Berendsen, a qualifié mercredi la décision israélienne d' »inutile », établissant un lien avec les élections israéliennes à venir. Il a précisé que l’expulsion des représentants du centre ne changerait rien à la décision du gouvernement d’interdire les produits des colonies israéliennes jugées illégales, tout en se disant disposé à poursuivre le dialogue avec son homologue israélien.

Un mouvement européen plus large

Les Pays-Bas deviennent le deuxième pays à interdire le commerce avec les colonies israéliennes après l’Espagne, qui avait pris une mesure similaire l’année dernière, suivie par la Slovénie avant que celle-ci ne revienne sur sa décision après un changement de gouvernement. La Belgique et l’Irlande travaillent à l’élaboration de lois comparables, et le Royaume-Uni devrait rejoindre ce mouvement dans les prochaines semaines, malgré les résistances internes au sein du parti travailliste du Premier ministre Andy Burnham.