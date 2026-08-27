L’OMS confirme la fin de l’épidémie d’Ebola en Ouganda après 42 jours sans nouveau cas

L’Organisation mondiale de la Santé a confirmé mardi que l’Ouganda avait franchi la période de surveillance obligatoire de 42 jours sans nouveau cas d’Ebola, déclarant officiellement la fin de l’épidémie dans le pays.

Une confirmation de l’OMS après le délai réglementaire

L’Ouganda a été déclaré exempt d’Ebola, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ayant confirmé que le pays d’Afrique de l’Est avait franchi la période de surveillance obligatoire de 42 jours sans enregistrer de nouveau cas. L’annonce a été faite mardi lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministère ougandais de la Santé. Cette confirmation intervient environ un mois après que l’Ouganda avait lui-même annoncé la fin de l’épidémie sur la base de sa propre analyse de la propagation du virus. « Nous avions évalué le risque, nous avions évalué l’ensemble de la chaîne de transmission et la dynamique d’importation du virus dans le pays, et nous savions que nous étions libérés d’Ebola », a déclaré Diana Atwine, secrétaire permanente du ministère ougandais de la Santé, à la chaîne nationale NTV. « Cependant, l’OMS devait attendre, car c’est la procédure. C’est la ligne directrice. » Elle a appelé les pays ayant imposé des restrictions de voyage à l’Ouganda durant l’épidémie à les lever.

Un bilan de 20 cas et deux décès

L’Ouganda a recensé au total 20 cas confirmés d’Ebola lors de cette épidémie, dont deux décès. Le dernier cas confirmé dans le pays remonte au 21 juin, et le dernier patient a été libéré du centre d’isolement de référence national de Mulago le 16 juillet. Le ministère de la Santé avait formellement déclaré la fin de l’épidémie le 28 juillet, après quoi les autorités sanitaires ont maintenu une surveillance intensive à l’échelle nationale, sans détecter de nouvelle infection.

Un contraste frappant avec la RDC

Cette déclaration intervient alors que l’épidémie qui sévit dans la République démocratique du Congo voisine continue de s’accélérer. Les cas confirmés en RDC ont atteint 5 656 au 25 août, en hausse de 72 par rapport au rapport publié la veille, pour un total de 2 715 décès selon les dernières données gouvernementales citées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Une règle sanitaire internationale stricte

La période de surveillance de 42 jours, exigée par l’OMS pour déclarer la fin d’une épidémie d’Ebola, correspond au double de la période d’incubation maximale du virus, estimée à 21 jours. Ce délai ne débute qu’après la sortie du dernier patient confirmé.