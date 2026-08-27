Tornade dans l’Aude : le bilan s’alourdit à une cinquantaine de blessés à Pomas

Au lendemain du passage d’une tornade d’une violence exceptionnelle sur le village de Pomas, dans l’Aude, le préfet a fait état d’une cinquantaine de blessés et de 300 maisons endommagées sur les 500 que compte la commune.

Une tornade d’une violence exceptionnelle

Au lendemain du passage d’une tornade d’une violence exceptionnelle, les habitants du village de Pomas, dans le sud de la France, traumatisés, évaluent l’ampleur des dégâts : 300 maisons sur 500 ont été endommagées, mais le bilan humain reste limité à une cinquantaine de blessés. La tornade a traversé l’Aude lundi, frappant Pomas vers 17h20.

« J’ai une pensée très émue pour ceux qui ont tout perdu »

« C’est un traumatisme pour les habitants », a déclaré le préfet de l’Aude, Alain Bucquet, mardi après-midi, durant un point presse sur place. « J’ai une pensée très émue pour ceux qui ont perdu beaucoup, certains ont même tout perdu », a-t-il poursuivi, alors que « plus de 300 maisons » sur les quelque 500 du village ont été endommagées, dont « une centaine dont on se pose la question de savoir si elles seront habitables ».

Une cinquantaine de personnes prises en charge

« On a une cinquantaine de personnes qui ont transité vers le centre de secours » installé dans la salle polyvalente de Pomas, qui compte environ 1 000 habitants, et « 20 personnes qui ont été hospitalisées à l’heure où on se parle », a détaillé le préfet. « Aucune n’est dans un état qui inspire de l’inquiétude », a-t-il souligné, les urgences absolues annoncées la veille ayant été réévaluées comme des urgences relatives au moment de l’hospitalisation des blessés.

Des toitures bâchées, des routes toujours coupées

En France, on dénombre quelques dizaines de tornades chaque année, la plupart de faible intensité, a précisé Météo-France à l’AFP. Mardi, les toitures dévastées ont été recouvertes de bâches plastifiées bleues ou vertes, maintenues par des tuiles, a constaté un journaliste de l’AFP. Plusieurs routes restaient coupées à la circulation, tandis que des milliers de foyers demeuraient privés d’électricité dans la région.