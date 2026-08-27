Cannes 2026 : le CCM salue une présence marocaine « forte et diversifiée »

Le Centre cinématographique marocain a dressé un bilan élogieux de la 79e édition du Festival de Cannes, marquée par la sélection de plusieurs œuvres marocaines dans les sections officielles et parallèles du festival.

Un cinéma marocain « dynamique »

Par sa participation riche et diversifiée au 79e Festival de Cannes 2026, le Maroc confirme le dynamisme de son industrie cinématographique, l’excellence de ses talents et sa volonté de renforcer durablement son rayonnement sur la scène internationale, indique le Centre cinématographique marocain (CCM) dans un communiqué. Lors de cette édition, la présence marocaine a été marquée par plusieurs temps forts, dont la sélection du film « La Más Dulce » de Laïla Marrakchi dans la section « Un Certain Regard », et du moyen-métrage « À la recherche de l’oiseau gris aux rayures vertes » de Saïd Hamich Benlarbi, présenté à la Quinzaine des Cinéastes.

Le retour de Laïla Marrakchi sur la Croisette

Cette sélection marque le retour de la réalisatrice à Cannes après la présentation de « Marock » en 2005. « La Más Dulce » relate une histoire de femmes portée par une distribution réunissant notamment Nisrine Erradi, Fatima Attif et Hajar Grigaa. Son producteur, Saïd Hamich, avait pour sa part déjà connu le succès en 2024 avec « La Mer au loin », primé au Festival international de Tanger et sélectionné à la Semaine de la Critique.

Des projets présentés au Marché du Film

Les projets présentés officiellement lors du Marché du Film sont notamment « Wolfmother » (Les fils de la louve) d’Ismaël El Iraki, présenté à l’Investors Circle, et « Laissées-pour-compte » de Kenza Tazi, sélectionné à La Fabrique Cinéma de l’Institut français. La réalisatrice Samia Zerrou a également présenté son projet « Loucham » lors d’une séance de pitch organisée par l’École Kourtrajmé, un projet également attendu à la prochaine édition du Festival international du film d’animation d’Annecy.

Une visibilité renforcée lors des tables-rondes

La présence marocaine s’est également distinguée à travers plusieurs participations à des conférences et tables-rondes organisées dans le cadre du festival et du Marché du Film. Le directeur du CCM, Mohamed-Reda Benjelloun, et le président de la Commission d’aide aux salles du CCM, Mohamed Khouna, sont notamment intervenus lors d’une table-ronde consacrée au thème « Moyen-Orient et Afrique : nouvelles terres d’opportunités pour la salle de cinéma ? ». Laïla Marrakchi et la productrice Lamia Chraïbi ont pour leur part pris part à des rencontres consacrées respectivement à « la Méditerranée plurielle » et à l’accompagnement des jeunes talents.

Le Maroc, terre de tournage également mise en avant

Le CCM relève par ailleurs que la présentation du film « La Bataille de Gaulle » d’Antonin Baudry, tourné en partie au Maroc, illustre la confiance renouvelée des productions internationales envers le Royaume, portée par la qualité de ses infrastructures, la diversité de ses décors naturels, l’expertise de ses professionnels ainsi que le programme marocain de cash rebate mis en place par le CCM.