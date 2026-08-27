La « Coalition des volontaires » réunie à Kyiv, coprésidée par Macron, Burnham et Merz

Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Andy Burnham et le chancelier allemand Friedrich Merz ont coprésidé lundi à Kyiv une réunion de la « Coalition des volontaires », pour le premier déplacement à l’étranger du chef du gouvernement britannique.

Une réunion hybride à haut niveau

Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Andy Burnham et le chancelier allemand Friedrich Merz ont coprésidé, ce lundi 24 août, la réunion hybride de la « Coalition des volontaires », à laquelle a participé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les dirigeants, dont certains sont intervenus à distance, ont réaffirmé leur soutien à Kyiv tout en faisant avancer les travaux sur des garanties de sécurité visant à favoriser une paix durable en cas de cessez-le-feu, selon un communiqué de l’Élysée. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a assisté à la réunion en personne, tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n’y a pas participé physiquement.

Un premier déplacement symbolique pour Andy Burnham

Andy Burnham, qui a pris ses fonctions de Premier ministre britannique le mois dernier, a fait de ce déplacement à Kyiv son tout premier voyage à l’étranger, un choix présenté comme le signe de l’importance qu’il accorde à l’Ukraine. La date de la réunion revêtait elle-même une dimension symbolique, puisqu’elle correspondait au 35e anniversaire de la déclaration d’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de l’Union soviétique.

Une condamnation ferme des frappes russes

Le texte précise que les dirigeants continueront de condamner la Russie pour son invasion à grande échelle et de discuter de mesures coordonnées visant à limiter les ressources qui soutiennent son effort de guerre, notamment en ciblant les navires de la « flotte fantôme », des pétroliers contournant les sanctions de l’Union européenne. La Russie a lancé 376 frappes de missiles au seul mois de juillet, rendant urgent, selon plusieurs participants, le renforcement de la défense antiaérienne ukrainienne.

Des engagements militaires renforcés

Le Royaume-Uni et la France se sont engagés à livrer de nouveaux missiles et à autoriser la production locale du missile Scalp en Ukraine. L’Union européenne a par ailleurs annoncé un nouveau soutien financier de 6,1 milliards d’euros. La « Coalition des volontaires » regroupe au total 34 pays ayant promis et apporté un soutien à l’Ukraine face à l’invasion menée par la Russie.