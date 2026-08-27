Le Secret Service confirme avoir connaissance d’une vidéo iranienne menaçant Barron Trump

Une vidéo diffusée par la télévision d’État iranienne

Le Secret Service américain a confirmé être « conscient » d’une vidéo menaçante publiée par les médias iraniens et visant le fils cadet du président Donald Trump, Barron Trump, 20 ans. « Le Secret Service américain a connaissance de la vidéo et enquête sur tout ce qui peut être perçu comme une menace envers les personnes qu’il protège », a déclaré le porte-parole de l’agence, Nate Herring, ajoutant : « Par souci de sécurité opérationnelle, nous ne commentons pas les questions de renseignement de protection. » La vidéo, longue de près de trois minutes, a été diffusée le week-end dernier par le radiodiffuseur d’État iranien IRIB, considéré comme proche de la ligne dure du régime. Elle s’ouvre sur un intertitre en anglais demandant « Où tuer Barron Trump ?! » et présente des lieux publiquement connus que fréquente le jeune homme, dont la Trump Tower à New York, avant de suggérer, vers la fin, qu’une récompense de 10 millions de dollars serait offerte pour sa localisation exacte.

Une première visant directement le fils du président

Selon CNN, il s’agirait de la première fois que Barron Trump est directement visé de façon publique par ce type de menace, après que la première dame Melania Trump avait déjà fait l’objet d’intimidations similaires par le passé. Les médias iraniens proches de la ligne dure ont diffusé à plusieurs reprises des contenus menaçant la vie du président Trump et de sa famille depuis l’assassinat de l’ancien guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, au début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran en février.

Un climat de menaces déjà ancien

Donald Trump reste une cible prioritaire pour les dirigeants iraniens depuis qu’il a ordonné, début 2020, la frappe aérienne ayant tué le général iranien Qassem Soleimani. « Ce n’est un secret pour personne, cela a été relayé dans les médias, que l’Iran a publiquement affirmé vouloir tuer le président Trump », avait déclaré le mois dernier le directeur adjoint du Secret Service, Matt Quinn. En juillet, Donald Trump avait changé secrètement d’avion depuis Air Force One, via un camion de restauration en Turquie, en raison d’une menace jugée crédible de missile sol-air iranien.

Une escalade qui accompagne l’échec du cessez-le-feu

Cette nouvelle menace intervient alors que la guerre entre les États-Unis et l’Iran approche des six mois, sans qu’aucune issue claire ne se dessine. Un cessez-le-feu de 60 jours, conclu le 17 juin sous médiation pakistanaise et formalisé par un accord en 14 points entre Donald Trump et le président iranien Massoud Pezeshkian, avait commencé à s’effriter début juillet après la reprise d’attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz, avant d’expirer la semaine dernière.