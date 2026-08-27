Le Maroc consolide sa place de fournisseur clé de l’UE en pêches et nectarines, avec 50 000 tonnes attendues

Le Maroc consolide sa place parmi les principaux fournisseurs de pêches et de nectarines du marché européen, avec environ 50 000 tonnes attendues pour la campagne 2026-2027.

Une progression confirmée sur le marché européen

Le Maroc consolide sa place parmi les principaux fournisseurs de pêches et de nectarines du marché européen, avec quelque 50 000 tonnes attendues pour la campagne 2026-2027. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de production européenne globalement stable pour cette catégorie de fruits à noyau, la campagne 2026 n’ayant été marquée par aucun accident climatique significatif majeur selon les données présentées lors du salon Medfel.

Une dynamique agricole plus large vers l’Europe

Cette performance sur les pêches et nectarines s’inscrit dans une tendance de fond plus large des exportations agricoles marocaines vers le marché européen. Sur le seul marché espagnol, les livraisons marocaines d’agrumes ont dépassé de 24,6% la moyenne des cinq campagnes précédentes entre septembre 2025 et avril 2026, plaçant le Royaume au deuxième rang des fournisseurs extracommunautaires d’agrumes de l’Espagne, derrière l’Égypte, avec environ 16 600 tonnes livrées. Les fruits rouges marocains ont également progressé sur ce même marché durant la même période, tandis que le Maroc reste le premier partenaire commercial de l’Union européenne parmi les pays du voisinage sud.