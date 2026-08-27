Le Maroc fait son entrée officielle à la Gamescom 2026 à Cologne

L’AMDIE et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication portent pour la première fois la participation officielle du Maroc à ce rendez-vous mondial du secteur, à travers un pavillon national.

Une première participation officielle

Le Maroc participe pour la première fois à titre officiel à la Gamescom 2026, le plus grand rendez-vous mondial dédié à l’industrie du jeu vidéo, qui se tient du 26 au 30 août à Cologne, en Allemagne. Cette présence vise à promouvoir à l’international l’écosystème marocain du gaming.

Un pavillon national porté par l’AMDIE et le ministère de tutelle

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, porte la participation marocaine à travers un pavillon national réunissant une délégation institutionnelle ainsi que 11 studios marocains de développement de jeux vidéo.

Une plateforme de visibilité et de mise en relation

L’AMDIE indique dans un communiqué que cette participation marque une nouvelle étape dans la promotion internationale du savoir-faire marocain dans le secteur du gaming. Elle précise que le pavillon offre aux studios participants une plateforme de visibilité au cœur de l’un des principaux marchés mondiaux du jeu vidéo, tout en favorisant leur mise en relation avec des éditeurs, investisseurs, studios et acteurs majeurs de l’industrie internationale.

Des objectifs commerciaux et une intégration aux chaînes de valeur mondiales

À travers cette présence, l’AMDIE entend contribuer à l’ouverture de nouvelles opportunités commerciales et de partenariats pour les entreprises marocaines, soutenir leur démarche d’internationalisation et renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales de l’industrie du jeu vidéo. Gamescom 2026 constitue ainsi, selon l’agence, une vitrine internationale pour les talents et les entreprises marocains du gaming.

Une dynamique nationale portée par le Morocco Gaming Expo

Cette participation s’inscrit dans le prolongement de la dynamique engagée au Maroc pour structurer et développer l’écosystème national du jeu vidéo, notamment à travers le « Morocco Gaming Expo », devenu un rendez-vous majeur de l’industrie au niveau national et régional. L’édition 2026 de cet événement avait réuni en mai dernier plus de 80 000 visiteurs, 24 pays, 100 exposants marocains et 48 investisseurs internationaux, confirmant le potentiel croissant du Maroc dans ce secteur en pleine expansion.