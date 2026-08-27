Fenerbahçe élimine Lyon, Sabah et Linz qualifiés après prolongation

Voici le point sur les barrages retour de la Ligue des champions, avec notamment l’élimination de Lyon face aux Turcs de Fenerbahçe et les qualifications de l’AEK Athènes, du Viking, de Slovan Bratislava, de Sabah et de Linz, les clubs éliminés étant tous reversés en phase de ligue de l’Europa League.

Les résultats de mercredi

Le point sur les barrages retour de la Ligue des champions après les rencontres disputées mercredi : les Grecs de l’AEK Athènes se sont imposés 4-0 face aux Bulgares du Levski Sofia (0-0 à l’aller), validant leur qualification. Les Norvégiens du Viking ont battu les Croates du Dinamo Zagreb 3-1 (2-2 à l’aller) pour décrocher leur billet ; le club croate est reversé en Europa League. Les Français de Lyon se sont inclinés 1-2 face aux Turcs de Fenerbahçe (1-1 à l’aller), le club stambouliote se qualifiant aux dépens de l’écurie rhodanienne, qui rejoint elle aussi la phase de ligue de l’Europa League. Les Slovaques de Slovan Bratislava ont validé leur qualification en s’imposant 2-1 face aux Slovènes de Celje (1-1 à l’aller), également reversés en Europa League.

Les résultats de mardi

La veille, les Azerbaïdjanais de Sabah avaient décroché leur qualification aux dépens des Israéliens de l’Hapoël Beer-Sheva, s’imposant 5-2 après prolongation (6-4 sur l’ensemble des deux matches), après un match aller remporté 2-1 par le club israélien, qui rejoint l’Europa League. Les Autrichiens du LASK Linz avaient de leur côté renversé les Écossais du Celtic Glasgow, s’imposant 5-1 après prolongation (5-4 sur l’ensemble), après avoir été battus 3-0 à l’aller ; le club de Glasgow est reversé en Europa League. Un septième barrage, entre les Norvégiens de Bodø/Glimt et les Néerlandais de NEC Nimègue, avait par ailleurs été bouclé mardi, les Norvégiens se qualifiant 6-1 sur l’ensemble des deux rencontres.