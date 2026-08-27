Bouaddi rejoint Manchester City pour un contrat de cinq ans

Manchester City a officialisé mercredi le recrutement du jeune international marocain, révélation de la Coupe du monde 2026 avec les Lions de l’Atlas, en provenance de Lille.

Un transfert record pour un joueur de 18 ans

Le club anglais de Manchester City a annoncé, mercredi, le recrutement du milieu de terrain marocain Ayyoub Bouaddi en provenance de Lille. Le joueur de 18 ans s’engage pour cinq ans avec les Citizens, jusqu’en juin 2031. L’opération, évaluée à environ 100 millions d’euros, fait de lui le transfert d’adolescent le plus onéreux de l’histoire de la Premier League.

Une révélation du Mondial 2026

Bouaddi s’est particulièrement illustré lors de la Coupe du monde 2026 avec les Lions de l’Atlas. Il a été titulaire lors de cinq des six matches disputés par le Maroc, qui a atteint les quarts de finale.

Les premiers mots de Bouaddi sous ses nouvelles couleurs

« C’est un jour très spécial pour moi et ma famille. Manchester City est, à mes yeux, le meilleur club du monde. C’est un rêve d’être ici et de pouvoir me considérer comme un joueur de City », a déclaré Bouaddi. « J’ai passé la majeure partie de ma vie à travailler dur pour devenir le meilleur joueur possible et atteindre le plus haut niveau », a-t-il ajouté.

Un renfort dans un milieu de terrain remanié

Bouaddi intégrera un milieu de terrain remanié, City ayant déjà recruté l’international anglais Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest. La signature de Bouaddi intervient après le départ de l’ailier brésilien Savinho, qui a rejoint Tottenham plus tôt cette semaine.