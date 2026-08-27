Trump envisage de rebaptiser le lac Ontario « lac Amérique » en pleine escalade avec le Canada

Le président américain a affirmé étudier sérieusement un changement de nom du lac Ontario en « lac Amérique », au lendemain de l’échec des négociations commerciales avec le Canada.

Une annonce sur Truth Social

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis envisagent sérieusement de changer le nom du lac Ontario en « lac Amérique ». Il a écrit sur Truth Social : « Les États-Unis envisagent sérieusement de changer le nom du lac Ontario en lac Amérique, dans la mesure où nous ne comptons plus faire beaucoup d’affaires avec l’Ontario. » Il a ensuite publié une carte du lac sur laquelle le nom « Lake Ontario » est barré et remplacé par « Lake America » en lettres dorées, accompagné du drapeau américain.

Un geste qui rappelle le précédent du golfe du Mexique

Cette initiative fait écho à la décision prise par Trump au début de son second mandat de rebaptiser le golfe du Mexique « golfe d’Amérique » par décret présidentiel. Un tel changement de nom ne s’appliquerait toutefois qu’aux cartes et documents officiels du gouvernement fédéral américain, sans obliger le Canada ni les organismes internationaux à l’adopter, comme cela avait déjà été le cas pour le golfe du Mexique.

Un lac partagé entre les deux pays

Le lac Ontario, le plus petit des cinq Grands Lacs par sa superficie, s’étend le long de la frontière entre les États-Unis et le Canada, entre l’État de New York et la province canadienne de l’Ontario. Sa gestion est partagée entre plusieurs agences internationales, fédérales et régionales des deux pays.

Des réactions fermes du côté canadien

La ministre canadienne de l’Industrie, Mélanie Joly, a réagi en affirmant que le Canada continuerait à désigner le lac par son nom d’origine. Elle affirme : « Nous continuerons toujours à l’appeler le lac Ontario. » Elle ajoute que le Canada se montrera « intelligent et stratégique » face aux provocations américaines.

Une escalade dans un contexte de rupture commerciale

Cette annonce intervient au lendemain de l’échec des négociations commerciales entre Washington et Ottawa, et après que Trump a averti le Canada de conséquences « bien pires » si ses dirigeants ne « rentraient pas dans le rang ». Les mesures de rétorsion canadiennes doivent entrer en vigueur le 8 septembre, tandis que des droits de douane de 50% sur les véhicules et l’acier canadiens sont annoncés pour le 1er janvier.