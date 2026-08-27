Perpignan : un Algérien de 25 ans en situation irrégulière condamné après avoir déféqué et frappé des policiers en garde à vue

Un homme de 25 ans a été condamné à Perpignan pour trafic de cocaïne et pour avoir insulté, menacé puis frappé des policiers lors de sa garde à vue.

Une interpellation dans le cadre d’un trafic de cocaïne

Un Algérien de 25 ans, en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé le 22 juin au quartier du Champ de Mars à Perpignan, dans le cadre d’une enquête sur un trafic de cocaïne. Il était accompagné d’un complice algérien de 30 ans, également en situation irrégulière, qui jouait le rôle de collecteur d’argent auprès des clients du point de deal.

Insultes, menaces puis violences en garde à vue

Lors de sa garde à vue au commissariat de Perpignan, le lendemain de son interpellation, le plus jeune des deux hommes a insulté et menacé les policiers présents : « Je vais vous tuer, vous égorger, dehors t’es mort ! » Il a ensuite déféqué devant les fonctionnaires avant de leur porter des coups au moment de son extraction de cellule. Deux policiers, âgés de 22 et 44 ans, ont porté plainte à la suite de ces faits.

Deux hommes déjà connus de la justice

L’homme de 25 ans avait déjà été condamné à six reprises. Il écope de deux ans de prison ferme avec maintien en détention, ainsi que d’une interdiction définitive du territoire français. Son complice de 30 ans, déjà condamné à deux reprises et sorti de détention seulement trois jours avant son arrestation, est condamné à un an de prison ferme, assorti lui aussi d’une interdiction définitive du territoire français.