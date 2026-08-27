Dakhla : levée de l’interdiction sur la commercialisation de produits conchylicoles dans plusieurs zones

Le secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime a levé jeudi l’interdiction visant la palourde et les huîtres de trois zones de la circonscription maritime de Dakhla, après confirmation de leur salubrité.

Une levée d’interdiction ciblée

Le secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime a annoncé jeudi la levée de l’interdiction sur le ramassage et la commercialisation de la palourde collectée au niveau de Boutalha Nord 1 (zone palourde), ainsi que des huîtres collectées au niveau de Boutalha Nord 2 (zone huître) et de Boutalha (zone huître), toutes relevant de la circonscription maritime de Dakhla.

Des analyses confirmant la stabilité du milieu marin

Le Comité Technique chargé du suivi du milieu marin et des produits conchylicoles a examiné les résultats d’analyses effectuées par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) au niveau desdites zones. Ces résultats ont montré une stabilité du milieu et une purification totale des huîtres au niveau de Boutalha Nord 2 et Boutalha, ainsi que de la palourde au niveau de Boutalha Nord 1, précise le secrétariat d’État dans un communiqué.

Des recommandations pour les consommateurs

Le secrétariat d’État recommande aux consommateurs de ne s’approvisionner qu’en produits conditionnés, portant les étiquettes sanitaires d’identification et commercialisés dans les points de vente autorisés, à savoir les marchés officiels. Il avertit que les produits conchylicoles colportés ou vendus en vrac ne présentent aucune garantie de salubrité et constituent un danger pour la santé publique.