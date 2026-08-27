Le Maroc va connaître un maintien des conditions chaudes, avec des pointes à 46 degrés

La Direction générale de la Météorologie prévoit des températures pouvant atteindre 46 degrés dans plusieurs régions du Royaume au cours des prochains jours, sans qu’il s’agisse nécessairement d’une nouvelle vague de chaleur majeure.

Un temps chaud à très chaud maintenu dans plusieurs régions

La Direction générale de la Météorologie (DGM) confirme la prévision d’un maintien des conditions chaudes au Maroc, avec des températures pouvant atteindre 46 degrés dans certaines régions du Royaume au cours des prochains jours. L’institution souligne toutefois que cette hausse ne signifie pas nécessairement le retour d’une vague de chaleur d’envergure.

Les précisions du responsable de la communication de la DGM

Hussein Youabed, responsable de la communication à la Direction générale de la Météorologie, indique qu’un maintien des conditions relativement chaudes à chaudes est attendu ces prochains jours, particulièrement « dans les régions intérieures, l’Oriental, le sud-est et l’intérieur des provinces du Sud, avec des élévations locales pouvant dépasser 40 degrés Celsius ».

Des écarts marqués selon les régions

Youabed précise que les températures maximales oscilleront entre 40 et 46 degrés dans le sud-est, l’Oriental, ainsi qu’à l’est et au sud des provinces du Sud. À l’inverse, elles devraient rester nettement plus modérées dans l’Atlas et à proximité des côtes, où elles varieront entre 24 et 28 degrés, grâce à l’influence atténuatrice de l’océan Atlantique et de l’altitude.