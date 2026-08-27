Fatima-Zahra Mansouri appelle à la « maturité politique » face aux tensions entre le PAM et le RNI

Interrogée sur les propos tenus par le président de la Chambre des représentants à l’encontre de son parti, Fatima-Zahra Mansouri a préféré appeler l’ensemble des formations politiques à la retenue à l’approche du scrutin.

Une réaction prudente de la dirigeante du PAM

Fatima-Zahra Mansouri a été conviée à réagir aux propos tenus par Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, à l’encontre du Parti Authenticité et Modernité (PAM). Sans commenter directement les déclarations du responsable du Rassemblement national des indépendants (RNI), la coordinatrice de la direction collégiale du PAM a préféré appeler l’ensemble des partis politiques à faire preuve de « maturité politique » à l’approche des élections législatives.

Une tension née d’un enregistrement audio

Cette sollicitation intervient dans un contexte de vives tensions entre le PAM et le RNI, deux partis membres de la majorité gouvernementale sortante. Un enregistrement audio attribué à Rachid Talbi Alami, tenu lors d’une réunion du bureau politique du RNI, a circulé sur les réseaux sociaux. Il y visait le PAM et évoquait, à mots couverts, Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget récemment arrivé au sein du bureau politique du parti du tracteur.

Le RNI accuse le PAM de débauchage

Le bureau politique du RNI avait, la veille de la diffusion de cet enregistrement, dénoncé ce qu’il qualifie de tentatives d’incitation et de pression exercées par le PAM sur plusieurs de ses parlementaires, élus et responsables, dans un contexte de défections au sein de ses rangs. Le PAM a de son côté rejeté ces accusations et tenu une réunion extraordinaire de son bureau politique pour y répondre.

Un climat électoral tendu à un mois du scrutin

Ces tensions surviennent à quelques semaines des élections législatives, prévues le 23 septembre, et opposent deux partis qui gouvernent ensemble depuis 2021 aux côtés du parti de l’Istiqlal. L’appel de Fatima-Zahra Mansouri à la « maturité politique » intervient ainsi dans un contexte où la compétition la plus vive ne semble pas opposer la majorité à l’opposition, mais les partenaires de la coalition sortante entre eux.