Crise à la Fifa : la Fédération saoudienne apporte son soutien à Gianni Infantino

La Fédération saoudienne de football a affiché son soutien au président de la Fifa après l’abandon de son projet controversé d’ouverture aux investisseurs privés, alors que sa réélection en 2027 est de plus en plus contestée.

Le soutien de la Fédération saoudienne

La Fédération saoudienne de football a apporté jeudi son soutien au président de la Fifa Gianni Infantino, dont la réélection en 2027 est de plus en plus contestée après son projet avorté d’ouverture aux investisseurs privés. Dans un communiqué, l’instance s’est félicitée de la reconnaissance des erreurs, des excuses et de la décision de ne pas poursuivre la proposition présentée par le dirigeant italo-suisse, qu’elle qualifie de premiers pas importants.

Se ranger derrière Infantino pour « rétablir l’unité »

La fédération saoudienne affirme se ranger derrière Gianni Infantino pour rétablir l’unité au sein de la famille du football et poursuivre le développement du football dans l’intérêt de tous.

Une gouvernance jugée opaque par ses adversaires

Le monde du football se déchire autour de la gouvernance de Gianni Infantino, jugée opaque par ses adversaires. Ils lui reprochent d’avoir élaboré sans concertation un plan qui aurait logé les recettes de la Coupe du monde dans une société commerciale ouverte aux investisseurs privés. Si le dirigeant a abandonné depuis cette idée, les critiques continuent de s’accumuler, et certaines des plus importantes fédérations européennes lui ont retiré leur soutien en prévision des élections de mars 2027.

Un candidat unique pour l’instant

Soutenu par la confédération africaine, entre autres, Gianni Infantino est le seul candidat déclaré pour le moment.

L’Arabie saoudite, partenaire stratégique du football mondial

L’Arabie saoudite, qui accueillera la Coupe du monde en 2034, a largement investi dans le football ces dernières années, notamment via le développement de son championnat national où évoluent actuellement Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.