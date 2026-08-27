Le député LFI Sébastien Delogu placé en garde à vue à Marseille

Le député LFI des Bouches-du-Rhône a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur son altercation avec des policiers survenue lundi à Marseille.

Delogu placé en garde à vue

Sébastien Delogu a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur son altercation avec des policiers à Marseille, annonce M6info. Cette mesure intervient dans le prolongement de l’enquête de flagrance ouverte par le parquet de Marseille après l’incident survenu en début de semaine.

Une intervention policière qui dégénère

Un accrochage, partiellement filmé, a opposé en début de semaine le député LFI Sébastien Delogu à trois policiers venus interpeller un suspect dans l’immeuble où réside le parlementaire à Marseille. Les faits se sont produits lundi 24 août, alors que trois policiers du Service interdépartemental de sécurisation des transports en commun (SISTC), à la recherche d’un homme soupçonné de vol d’une montre de luxe, tentaient de pénétrer dans l’immeuble. L’altercation a déclenché des dépôts de plainte réciproques.

Deux versions qui s’opposent

Sébastien Delogu affirme que les policiers, dont l’un était en civil, n’avaient pas décliné leur identité et qu’il a refusé de les laisser entrer avant de les retrouver quelques instants plus tard sur son palier, où les échanges ont dégénéré. Les policiers, de leur côté, affirment dans leurs procès-verbaux que le député s’est opposé physiquement à leur entrée dans l’immeuble avant de les insulter. Le suspect recherché a finalement été interpellé sans encombre dans un appartement situé en face de celui du député.

Le soutien du ministre de l’Intérieur aux policiers

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez avait apporté mercredi son soutien aux forces de l’ordre sur le réseau X, écrivant : « Avec La France insoumise, c’est toujours de la faute des autres. » Il avait précisé que « les policiers intervenaient pour interpeller l’auteur d’un vol en flagrance » et qu' »une enquête est ouverte, qui permettra de déterminer les circonstances exactes » de l’altercation.