Un rendez-vous mondial inédit

Un sommet international sur l’espace se tiendra les 9 et 10 septembre à Paris, dans la perspective d’ouvrir une réflexion mondiale sur l’avenir de ce secteur stratégique en pleine évolution. Placé sous le signe « rassembler et agir pour la planète », l’événement réunit, à l’invitation du président français Emmanuel Macron et de ses envoyés spéciaux, le spationaute Thomas Pesquet et l’entrepreneure Hélène Huby, près de 120 délégations étrangères.

Une large mobilisation d’acteurs

Le sommet rassemblera des chefs d’État et de gouvernement du monde entier, des représentants d’organisations internationales et régionales, des parlementaires, des scientifiques, des militaires, des astronautes, ainsi que des décideurs du secteur privé, de la société civile, des collectivités locales et des banques de développement. Les organisateurs entendent promouvoir un dialogue franc et direct autour de prises de parole de haut niveau, d’annonces et d’ateliers.

Un secteur bouleversé en vingt ans

Le spatial est déjà entré dans le quotidien : les satellites permettent de se positionner, d’observer la Terre, de communiquer, et sont indispensables aux objets connectés, aux véhicules autonomes, à la téléconsultation, à la télé-chirurgie, au transport maritime ou à la défense du territoire. Conséquence des ruptures technologiques et du changement de son modèle économique, le monde spatial a été profondément transformé en deux décennies, avec un nombre toujours plus important d’acteurs étatiques comme privés.

La vision portée par Emmanuel Macron

Le président français affirme : « Dans ces temps où nous luttons à juste titre contre les fanatismes, les égoïsmes assumés, nous avons vocation à rêver de manière rationnelle, éclairée, et de savoir investir sur ces parts de rêve, qui, aussi, nous permettent d’améliorer la connaissance du monde comme de l’univers. Le modèle spatial viable est celui-là. »

Quatre axes prioritaires

Les organisateurs veulent faire converger des sujets trop souvent traités séparément : l’utilisation croissante des orbites basses, la structuration de l’économie du spatial, les grands champs scientifiques, l’exploration de la Lune et le développement des talents. Le sommet s’articulera autour de quatre priorités : l’espace comme lieu où la sécurité prend une autre dimension, l’économie spatiale au cœur des enjeux de compétitivité et de développement technologique, l’espace en tant que bien commun, et l’espace comme projet d’inspiration pour la jeunesse, la recherche scientifique et l’exploration de l’Univers.