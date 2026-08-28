Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaei, annonce que Téhéran prépare une liste de conditions pour la réouverture du détroit d’Ormuz, fermé depuis six mois, après une demande formulée par les médiateurs régionaux.

L’annonce de Mohsen Rezaei

Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a déclaré jeudi que l’Iran prépare une liste de conditions pour la réouverture du détroit d’Ormuz, à la demande des médiateurs internationaux. La fin de la guerre régionale figure parmi ces conditions. Il affirme : « Les États-Unis doivent d’abord prendre des mesures concrètes pour satisfaire les conditions de l’Iran, et l’Iran procédera ensuite à l’ouverture du détroit d’Ormuz. »

Un accord esquissé avec Oman sur un corridor maritime

Rezaei indique que l’Iran et Oman se sont entendus sur un corridor de navigation traversant le détroit, dont une partie du tracé se situerait dans les eaux omanaises et l’autre dans les eaux iraniennes. Les navires emprunteraient un chenal central désigné si Washington répond aux conditions posées par Téhéran.

Les conditions posées par les Gardiens de la révolution

Un porte-parole du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait affirmé mercredi que l’Iran n’autoriserait pas la réouverture du détroit tant que Washington ne lèverait pas ce que Téhéran qualifie de blocus des ports iraniens, ne verserait pas de compensation pour les dommages de guerre et ne supprimerait pas les sanctions.

Une fermeture qui dure depuis six mois

Téhéran a fermé de fait le détroit après le début de la campagne de bombardements américano-israélienne, le 28 février. Avant la guerre, cette voie maritime stratégique acheminait environ un cinquième des échanges mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Le détroit avait brièvement rouvert en juin dans le cadre d’un mémorandum d’accord prévoyant le déminage par l’Iran et un passage gratuit des navires pendant 60 jours, en échange d’une levée du blocus et d’un allègement des sanctions américaines. Téhéran l’a de nouveau fermé après avoir accusé Washington de ne pas avoir respecté cet accord. L’Organisation maritime internationale de l’ONU recense 70 incidents survenus dans le détroit depuis le 28 février, ayant fait 19 morts parmi les marins.

Une médiation régionale intense

Cette annonce intervient alors que le Premier ministre qatari s’est rendu jeudi à Téhéran, devenant le troisième État médiateur à s’y rendre en une semaine après le Pakistan et Oman. Le ministère qatari des Affaires étrangères indique que les discussions ont porté sur un corridor temporaire à travers le détroit ainsi que sur un projet conjoint de déminage de la voie navigable.