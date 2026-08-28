Démission en cascade à la tête de la Fédération nigériane de football

Le président de la Fédération nigériane de football (NFF), Ibrahim Musa Gusau, son secrétaire général Mohammed Sanusi et plusieurs membres du comité exécutif ont annoncé leur démission jeudi à Abuja.

Une démission annoncée lors d’une conférence de presse

Le président de la Fédération nigériane de football (NFF), Ibrahim Musa Gusau, a démissionné jeudi après trois ans et onze mois à la tête de l’instance, mettant fin à plusieurs jours de spéculations sur son avenir. Il a fait cette annonce lors d’une conférence de presse tenue au siège de la NFF à Abuja, précisant que sa décision faisait suite à des consultations avec sa famille, ses proches et les principaux acteurs du football nigérian. Il affirme avoir accompli, avec « la faible opportunité qu’il avait durant cette période« , un bilan qu’il juge positif pour son administration.

Le secrétaire général et plusieurs membres du comité exécutif emboîtent le pas

Le secrétaire général de la fédération, Mohammed Sanusi, a confirmé sa propre démission le même jour, déclarant aux journalistes : « Oui, la nouvelle de la démission du président et de moi-même est vraie« . Selon plusieurs sources concordantes, jusqu’à huit des treize membres du comité exécutif de la NFF auraient également quitté leurs fonctions, plaçant l’instance dans une situation d’incertitude inédite.

Une pression accumulée après plusieurs échecs sportifs

La direction de Gusau faisait l’objet de critiques croissantes après une série de contre-performances des sélections nationales. Les Super Eagles n’ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, tandis que les Super Falcons ont manqué pour la première fois depuis 1991 leur qualification pour la Coupe du monde féminine, prévue en 2027.

Une administration également sous le regard des services de sécurité

La fédération faisait par ailleurs l’objet d’un examen de la part des services de sécurité nigérians concernant l’utilisation d’un fonds d’intervention de 17 milliards de nairas débloqué par la présidence en 2024 pour régler des arriérés dus aux sélections nationales.

Une élection prévue le 27 septembre à Lafia désormais incertaine

La démission de la direction intervient à environ un mois de l’assemblée élective de la NFF, prévue le 27 septembre à Lafia, dans l’État de Nasarawa, au cours de laquelle un nouveau comité exécutif devait être désigné. Le Congrès de la fédération a été convoqué en session extraordinaire pour statuer sur la suite à donner à cette vacance à la tête de l’instance.