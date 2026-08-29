Cisjordanie : des dizaines de colons israéliens attaquent le village palestinien assiégé de Qusra

Des dizaines de colons israéliens masqués ont pris d’assaut samedi des habitations du village de Qusra, dans les territoires palestiniens occupés au sud de Naplouse, dans la première attaque d’ampleur depuis le siège qui frappe la localité depuis plusieurs semaines.

Une attaque en plein jour contre plusieurs habitations

Des dizaines de colons israéliens masqués ont attaqué samedi des habitations situées en périphérie du village palestinien de Qusra, dans les territoires palestiniens occupés, selon des témoins cités par l’agence Reuters. Il s’agit de la première attaque d’ampleur depuis le siège imposé par des colons dans la zone plus tôt ce mois-ci, qui avait suscité un tollé international. Les colons ont encerclé une maison palestinienne, y jetant des pierres alors que sept personnes s’y trouvaient piégées, selon des témoins.

Des habitants pris au piège, l’armée israélienne intervient

Saddam Oday, l’une des personnes prises au piège dans la maison, affirme que l’armée israélienne y a tiré des gaz lacrymogènes avant de détenir les occupants à l’intérieur, lui-même ayant été relâché. Il précise que l’armée n’a arrêté aucun colon et les a laissés repartir. Le propriétaire de la maison, Luay Bayruti, affirme que les soldats ont menotté, bandé les yeux et frappé les personnes se trouvant à l’intérieur avant de les relâcher. L’armée israélienne indique dans un communiqué que des troupes et des forces des gardes-frontières ont été dépêchées sur place pour « évacuer des émeutiers » et protéger les habitants de la maison. Une femme palestinienne a été blessée durant l’attaque et transportée à l’hôpital ; elle fait partie d’au moins cinq Palestiniens blessés samedi dans des attaques de colons à travers les territoires palestiniens occupés.

La réaction du Premier ministre israélien

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rompu son silence pour dénoncer l’attaque, qualifiant les faits de « violence criminelle ». Sa déclaration intervient alors que l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, avait précédemment condamné le siège de Qusra sans que cela ne mette fin aux violences sur le terrain.

Un village sous tension depuis plusieurs semaines

Qusra, situé au sud de Naplouse, fait l’objet depuis près de trois semaines d’un siège mené par des colons qui avaient bloqué l’acheminement de vivres vers des habitations palestiniennes en périphérie du village, provoquant un déploiement militaire prolongé dans la zone et le déplacement forcé de plusieurs familles palestiniennes.

Une escalade documentée sur l’ensemble du territoire palestinien

Un rapport hebdomadaire de surveillance palestinien portant sur la période du 23 au 28 août documente une intensification des attaques de colons et des mesures d’expansion des colonies sur l’ensemble des territoires palestiniens occupés, incluant des tirs, des passages à tabac, l’incendie d’habitations, de véhicules et de terres agricoles, ainsi que l’arrachage d’oliviers. Le rapport fait également état d’un appel d’offres pour environ 1 200 logements dans la zone E1, à l’est de Jérusalem, ainsi que de la désignation de 18 nouvelles zones administratives pour des avant-postes de colonisation. Selon l’ONU, environ 190 attaques de colons ont été recensées chaque mois durant les quatre premiers mois de l’année en Cisjordanie.