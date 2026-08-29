Le bilan des inondations et glissements de terrain au Népal atteint 623 morts

Les autorités népalaises et chinoises ont porté samedi le bilan des inondations et glissements de terrain à 623 morts, tandis que les équipes de secours poursuivent leurs recherches le long des rivières en crue.

Un bilan qui continue de s’alourdir

La police népalaise annonce désormais au moins 616 morts sur son territoire, un bilan auquel s’ajoutent sept décès confirmés côté chinois par les médias d’État, portant le total à au moins 623 morts, quatre jours après la catastrophe survenue mercredi à la frontière entre le Népal et le Tibet.

Des recherches qui se poursuivent le long des rivières

Les équipes de secours népalaises et chinoises continuent de rechercher des milliers de personnes disparues. Le nombre de personnes portées disparues a dépassé 2 400 vendredi, certaines victimes ayant pu être emportées par le courant jusqu’en Inde, à plusieurs centaines de kilomètres du lieu du sinistre. L’autorité népalaise de gestion des catastrophes a par ailleurs ajouté 933 ouvriers de centrales hydroélectriques à la liste des personnes disparues, dans une région qui abrite d’importants projets d’infrastructure énergétique.

Des centaines d’étrangers parmi les disparus

Plusieurs centaines d’étrangers figurent parmi les personnes non retrouvées, dont une centaine venus travailler, effectuer un trek ou un pèlerinage vers un sommet sacré côté tibétain. Environ 90 Américains sont recensés parmi les disparus, dont 22 participants à un pèlerinage organisé par une fondation indienne.

Une menace de nouvelle crue en amont

Les autorités népalaises et chinoises ont mis en garde contre un risque accru de nouvelle inondation provoqué par la formation d’un lac en amont de la zone sinistrée, résultat du glissement de terrain initial. Ce risque a contraint les équipes de secours à se replier temporairement, des spécialistes ayant averti que ce lac commençait à déborder.

Une mobilisation massive des secours

Plus de 3 700 personnes ont été secourues au Népal à ce stade, selon les autorités locales. La Croix-Rouge estime qu’environ 90 000 personnes ont été affectées par ces inondations, qui seraient dues à l’effondrement d’une paroi rocheuse et d’une portion de glacier ayant plongé dans la rivière Trishuli, dans les districts de Rasuwa et de Nuwakot.