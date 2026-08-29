Trump officialise un accord pétrolier avec le Venezuela portant sur 65 milliards de barils de réserves

Le président américain a annoncé vendredi soir un accord donnant aux États-Unis le contrôle majoritaire de plus de 65 milliards de barils de réserves pétrolières vénézuéliennes, suscitant des manifestations samedi à Caracas.

Un accord présenté comme historique par Trump

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi soir sur Truth Social que les États-Unis venaient de conclure avec le Venezuela ce qu’il qualifie de « plus grand accord pétrolier de l’histoire mondiale ». Il affirme : « Cette transaction historique double plus qu’elle ne fait des réserves pétrolières américaines, augmente considérablement notre approvisionnement en pétrole et fera sensiblement baisser les prix de l’essence pour tous les Américains. » Selon lui, l’accord a été négocié par le secrétaire d’État Marco Rubio et le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth, en coordination avec la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez.

Les modalités de l’accord

Selon un responsable américain, l’accord donne aux États-Unis un contrôle effectif de 55% de la production d’une nouvelle compagnie privée créée pour exploiter les réserves, à travers une prise de participation et un droit d’achat de pétrole au prix coûtant. La présidente Rodríguez aurait accordé à cette coentreprise des concessions de 100 ans sur des champs pétroliers disposant de réserves prouvées. Le gouvernement vénézuélien évalue à plus de 100 milliards de dollars les investissements que pourrait générer l’accord, et à plus de 209 milliards de dollars les recettes fiscales attendues pour l’État vénézuélien.

La réaction du gouvernement vénézuélien

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a salué l’accord sur Telegram, affirmant qu’il « aura un impact significatif sur le renouveau de notre nation ». Le secrétaire d’État Marco Rubio a de son côté qualifié la transaction de « grande victoire pour les peuples américain et vénézuélien ».

Des manifestations à Caracas contre l’accord

Des Vénézuéliens ont manifesté samedi à Caracas contre cet accord, qu’ils jugent attentatoire à la souveraineté nationale sur les ressources pétrolières du pays. Le Venezuela dispose des réserves de pétrole prouvées les plus importantes au monde, estimées à environ 303 milliards de barils, soit près de 17% de l’offre mondiale, selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie.

Un contexte de pression sur les prix du carburant

Cette annonce intervient alors que Trump subit une pression croissante pour faire baisser les prix de l’essence aux États-Unis, la guerre en Iran ayant atteint vendredi son sixième mois sans perspective de résolution. Washington a par ailleurs puisé dans ses réserves stratégiques de pétrole, tombées début août sous la barre des 300 millions de barils. L’accord fait également suite à la capture, en janvier dernier, de l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces américaines, qui l’ont conduit aux États-Unis pour y être jugé pour trafic de stupéfiants.