Deux Embraer d’Airlink survolent à basse altitude le DHL Stadium du Cap avant Springboks-All Blacks

Deux Embraer E190 de la compagnie sud-africaine Airlink, arborant une livrée spéciale, ont survolé samedi le DHL Stadium du Cap juste avant le coup d’envoi du match entre les Springboks et les All Blacks, suscitant de nombreuses réactions en ligne.

Un survol spectaculaire diffusé en direct

Deux Embraer E190 de la compagnie régionale sud-africaine Airlink, immatriculés ZS-YAE et ZS-YDE et arborant une livrée spéciale entièrement verte, ont effectué samedi un survol à basse altitude du DHL Stadium du Cap, juste avant le coup d’envoi du match entre les Springboks et les All Blacks néo-zélandais, dans le cadre de la tournée « Rugby’s Greatest Rivalry ». La scène, diffusée en direct à la télévision sud-africaine, est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes jugeant les avions dangereusement proches du toit de l’enceinte, notamment au moment où le premier appareil amorce un cabré qui abaisse davantage sa queue.

Une préparation minutieuse avant le vol

L’un des deux appareils, le ZS-YDE, a décollé de l’aéroport international du Cap vers 14 heures avant d’entrer dans un circuit d’attente au-dessus de Robben Island, en attendant le moment du survol. Airlink avait été désignée en juin dernier compagnie aérienne officielle de la tournée, assurant également le transport des équipes, des entraîneurs et du personnel d’encadrement à travers le pays.

Des données de vol qui relativisent l’altitude perçue

Selon les données du site de suivi aérien Flightradar24, l’appareil volait à une altitude barométrique de 50 mètres au moment du survol, pour une altitude GPS de 925 pieds. Le DHL Stadium culminant à environ 164 pieds (50 mètres), la marge de sécurité réelle serait donc supérieure à l’impression donnée par les images, les angles de caméra ayant pu accentuer la perception de proximité.

Une tradition ancienne dans le rugby sud-africain

Les survols de stades avant les grands matchs de rugby ne sont pas une nouveauté en Afrique du Sud, une pratique qui remonte à la Coupe du monde de rugby de 1995, lorsqu’un Boeing 747 de South African Airways avait survolé le stade Ellis Park de Johannesburg. Des survols similaires, notamment par des appareils de Qatar Airways, avaient déjà eu lieu au DHL Stadium à l’occasion de précédents matchs des Springboks.