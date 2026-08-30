L’Ajax Amsterdam officialise l’arrivée de Sofyan Amrabat

Le milieu de terrain international marocain Sofyan Amrabat s’est engagé ce dimanche avec l’Ajax Amsterdam, libre de tout contrat après la résiliation de son bail avec Fenerbahçe.

Une signature actée ce dimanche

L’Ajax Amsterdam a annoncé ce dimanche 30 août la signature du milieu de terrain marocain Sofyan Amrabat. Le club affirme dans un communiqué : « L’Ajax est parvenu à un accord avec Sofyan Amrabat. » Le milieu défensif a paraphé un contrat prenant effet immédiatement et courant jusqu’au 30 juin 2028, soit environ deux saisons.

Un joueur libre après son départ de Fenerbahçe

Amrabat arrive libre de tout contrat à Amsterdam, la veille ayant trouvé un accord avec son ancien club, le Fenerbahçe, pour la résiliation de son engagement. Le milieu de terrain de 30 ans, formé au FC Utrecht et passé par le Feyenoord avant de partir à l’étranger, a également porté les couleurs du Club Bruges, de l’Hellas Vérone, de la Fiorentina, de Manchester United et du Real Betis avant son passage en Turquie.

Le nouveau numéro six tant attendu par l’Ajax

Le directeur sportif du club, Jordi Cruijff, a salué cette arrivée qui met fin à une longue recherche d’un milieu récupérateur. Il déclare : « Il est physiquement solide, techniquement doué et apporte une grande expérience internationale. » Il ajoute qu’Amrabat connaît bien le championnat néerlandais, ce qui devrait faciliter son intégration.

Un international aguerri, fort de trois Coupes du monde

Amrabat compte 78 sélections avec les Lions de l’Atlas et vient de disputer sa troisième Coupe du monde avec le Maroc. Il avait déjà marqué les esprits lors du Mondial 2022 au Qatar, où le Maroc avait atteint les demi-finales, une première pour une nation africaine.