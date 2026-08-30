Le bilan de la frappe russe sur le district de Boutcha s’alourdit à 37 morts

Le bilan de la frappe russe survenue dans la soirée du 28 août sur un entrepôt du village de Myla, dans le district de Boutcha, est passé à 37 morts au fil du week-end, selon les autorités régionales ukrainiennes.

Une frappe meurtrière sur un entrepôt à Myla

Un drone russe a frappé vendredi 28 août, vers 20h10 heure locale, une installation du village de Myla, à environ cinq kilomètres à l’ouest de Kyiv, dans le district de Boutcha. Le bureau du procureur général indique que l’impact a provoqué un incendie de grande ampleur suivi de plusieurs détonations, le ministère russe de la Défense affirmant pour sa part avoir visé un entrepôt abritant des composants et des propulseurs destinés à des drones à longue portée.

Un bilan qui n’a cessé de s’alourdir

Le chef de l’administration militaire régionale de Kyiv, Timur Tkachenko, a fait état d’un bilan de 27 morts samedi avant de le porter à 37 morts et 42 blessés, dont quatre enfants, au fil de la journée de dimanche. Il précise que l’incendie a endommagé une cinquantaine d’immeubles résidentiels ainsi qu’un restaurant. Parmi les victimes figure Taras Didych, chef de la communauté de Dmytrivka, dans le district de Boutcha.

Une troisième journée de raids aériens quasi ininterrompus

Cette frappe s’inscrit dans une série d’attaques aériennes russes qui touchent Kyiv depuis plusieurs jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que dix régions du pays ont été visées dans la même nuit, précisant que « Kyiv est sous une attaque quasi permanente de drones à réaction« . Il ajoute qu’une procédure pénale a été ouverte pour négligence des autorités concernant l’entrepôt touché à Myla.

Un jour de deuil décrété dans la région

Les autorités régionales ont déclaré le dimanche 30 août jour de deuil dans la région de Kyiv. Les opérations de déblaiement, de secours et de lutte contre l’incendie se poursuivent dans le secteur de Boutcha, les autorités locales précisant que le bilan pourrait encore évoluer.