Des tirs entendus près de l’aéroport et du Palais présidentiel à Niamey, les autorités évoquent un incident interne à l’armée

Des tirs et de fortes détonations ont retenti dans la nuit de vendredi à samedi dans plusieurs secteurs de Niamey, avant que les autorités nigériennes n’annoncent avoir repris le contrôle de la situation.

Des tirs entendus près de sites stratégiques de la capitale

De fortes détonations et des tirs nourris ont été entendus dans la nuit de vendredi à samedi dans plusieurs secteurs de Niamey, notamment aux abords de l’aéroport international Diori Hamani et dans le quartier du Plateau, qui abrite le Palais présidentiel, la base aérienne 101 de l’armée nigérienne ainsi que le quartier général des partenaires russes de l’Africa Corps.

La version officielle : un mouvement d’humeur au sein de l’armée

Le ministère nigérien de la Défense affirme, dans un communiqué diffusé par la Radio-Télévision du Niger, que les incidents impliquent un groupe de soldats en rupture avec le règlement militaire, qui auraient séquestré certains de leurs camarades au sein de la caserne de la base 101 et effectué des tirs sur des sites sensibles de la capitale. Il précise que les Forces de défense et de sécurité ont été déployées et que la situation a été progressivement reprise en main. Le ministère appelle la population à garder son calme et à vaquer librement à ses occupations.

Aucun changement à la tête du pouvoir nigérien

À ce stade, aucune source officielle ni aucun média n’évoque une remise en cause du pouvoir en place. Le général Abdourahamane Tiani, à la tête du gouvernement de transition depuis le coup d’État du 26 juillet 2023 contre le président élu Mohamed Bazoum, demeure chef de l’État. L’épisode s’inscrit dans un contexte sécuritaire tendu, le Niger étant confronté depuis plusieurs années à l’activité de groupes armés jihadistes dans la région, la même zone aéroportuaire ayant déjà été la cible d’une attaque revendiquée par le groupe État islamique en janvier dernier.

Un partenariat stratégique avec le Maroc autour de l’Initiative Atlantique

Le Niger fait partie des pays sahéliens engagés dans l’Initiative Atlantique portée par le Roi Mohammed VI, qui vise à offrir aux États enclavés du Sahel un accès à l’océan Atlantique via les infrastructures portuaires marocaines, notamment le futur port de Dakhla Atlantique. Niamey a réitéré à plusieurs reprises son soutien à ce projet, la dernière fois en avril 2026 lors de la 5ᵉ Commission mixte de coopération Maroc-Niger, coprésidée par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue nigérien Bakary Yaou Sangaré. Ce partenariat s’inscrit dans une doctrine marocaine de coopération Sud-Sud avec l’ensemble des pays de l’Alliance des États du Sahel (Niger, Mali, Burkina Faso).