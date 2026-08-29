Gaza : cinq morts dans de nouvelles frappes israéliennes près de Khan Younis et à Gaza-ville

Trois membres d’une même famille tués près de Khan Younis

Une frappe israélienne a visé la maison d’une famille à la périphérie de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, tuant deux frères et un autre proche. Les responsables de l’hôpital Nasser, qui a réceptionné les corps, ont confirmé ce bilan. Deux frappes distinctes ont par ailleurs fait un mort chacune à Gaza-ville, selon les autorités sanitaires locales, portant le bilan total à cinq morts pour la journée de vendredi.

Une rare frappe en Cisjordanie revendiquée par Netanyahu

Le même jour, l’armée israélienne a mené une frappe aérienne en Cisjordanie, une opération rare dans ce territoire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affirme qu’elle a permis d’éliminer un « terroriste » qui préparait des attaques. Ces frappes surviennent au lendemain d’autres bombardements israéliens ayant fait trois morts jeudi dans la bande de Gaza, l’armée israélienne affirmant avoir visé deux membres du Hamas.

Des critiques au Conseil de sécurité de l’ONU

Nikolaï Mladenov, haut représentant du « Conseil de paix » pour Gaza, un organe créé par l’administration américaine pour superviser la mise en œuvre du plan de paix, a critiqué jeudi devant le Conseil de sécurité de l’ONU les frappes israéliennes meurtrières. Il affirme que « tout recours à la force qui ne répond pas à une menace immédiate porte un coup au processus ».

Un plan de paix bloqué sur la question du désarmement

Ces nouvelles frappes interviennent dans un contexte de blocage des négociations sur la seconde phase du plan de paix pour Gaza. Israël a rejeté début août la dernière feuille de route américaine, pourtant acceptée par le Hamas, qui liait le désarmement du mouvement islamiste à un retrait progressif des troupes israéliennes du territoire palestinien. Netanyahu a conditionné tout retrait supplémentaire à des garanties sur le désarmement du Hamas.