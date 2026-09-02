L’aéroport de Rabat-Salé enregistre près d’1,5 million de passagers à fin juillet 2026

L’aéroport de Rabat-Salé a accueilli 1.446.355 passagers au cours des sept premiers mois de 2026, en hausse de 16,06% par rapport à la même période de 2025, selon les données de l’Office national des aéroports.

Une croissance soutenue du trafic à Rabat-Salé

L’aéroport de Rabat-Salé a affiché un volume de trafic commercial de 1.446.355 passagers au cours des sept premiers mois de 2026, selon l’Office national des aéroports (ONDA). Ce volume est en hausse de 16,06% par rapport à la même période de l’année précédente, durant laquelle 1.246.221 voyageurs avaient été accueillis par cet aéroport, précise l’ONDA dans son dernier bilan du trafic aérien.

Une prévalence des vols internationaux

La répartition du trafic aérien des passagers à l’aéroport de Rabat-Salé, à fin juillet dernier, fait ressortir une prévalence des vols internationaux, avec 1.329.327 voyageurs enregistrés, soit une hausse de 17,73%, contre 117.028 passagers sur les vols nationaux, en baisse de 0,03%. Concernant les mouvements aéroportuaires, cette infrastructure a affiché une hausse de 18,36%, soit quelque 10.296 mouvements contre 8.699 mouvements à fin juillet 2025.

Une forte progression sur le seul mois de juillet

Pour le seul mois de juillet, l’aéroport a accueilli 228.781 passagers, contre 185.741 durant la même période de l’année précédente, soit une progression de 23,17%.

Une dynamique nationale également positive

À l’échelle nationale, les aéroports du Royaume ont enregistré, à fin juillet, un trafic de 22.282.997 passagers, en hausse de 8,77% par rapport à la même période de 2025, qui avait enregistré 20.487.074 passagers.