Neil El Aynaoui rejoint le RB Leipzig sous forme de prêt en provenance de l’AS Rome

L’international marocain Neil El Aynaoui a rejoint mardi le RB Leipzig sous la forme d’un prêt en provenance de l’AS Rome pour la saison 2026-2027, avec une option d’achat en faveur du club allemand.

Un prêt assorti d’une option d’achat

L’international marocain Neil El Aynaoui a rejoint le RB Leipzig sous la forme d’un prêt en provenance de l’AS Rome pour la saison 2026-2027, a annoncé mardi le club de Bundesliga. Le club de Leipzig a précisé dans un communiqué qu’il dispose également d’une option d’achat sur le milieu de terrain de 25 ans, qui évoluera sous le numéro 21. L’opération prend la forme d’un prêt payant de 4 millions d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 25 millions d’euros.

Un profil qui séduit la direction sportive

Le directeur sportif du club, Marcel Schäfer, a souligné les qualités du joueur marocain, notamment son activité, son agressivité et son intensité sans ballon, ainsi que sa capacité à apporter de la dynamique et de la créativité au milieu de terrain.

El Aynaoui impatient de découvrir la Bundesliga

De son côté, El Aynaoui a estimé que le style de jeu du RB Leipzig, caractérisé par « une forte intensité » et « beaucoup de dynamisme », correspond bien à ses qualités, se disant impatient de découvrir son nouveau club et la ville, et de relever les défis sportifs en Bundesliga, en Ligue des champions et en Coupe d’Allemagne.

Un parcours entre la France, l’Italie et désormais l’Allemagne

Né en France, El Aynaoui a effectué ses débuts professionnels à l’AS Nancy avant de rejoindre le RC Lens en 2023, puis l’AS Rome en 2025, où il a disputé 25 matches lors de sa première saison sans toutefois entrer dans les plans de l’entraîneur Gian Piero Gasperini. International marocain, le milieu de terrain a également pris part avec les Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2026, disputant les six rencontres du Maroc en tant que titulaire.

Une même journée de transferts pour deux Marocains vers l’Allemagne

Le transfert d’El Aynaoui vers le championnat allemand intervient le même jour que celui de l’autre international marocain Zakaria El Ouahdi, qui a quitté le KRC Genk pour rejoindre le Hamburger SV après trois saisons en Belgique.